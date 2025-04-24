Almanya'nın Büyüme Beklentisi Sıfıra Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

Almanya'nın Büyüme Beklentisi Sıfıra Düştü

Almanya, ticaret gerginlikleri nedeniyle bu yılki büyüme tahminini yüzde 0'a revize etti.

24.04.2025 16:59
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Almanya'da hükümet, bu yıl için daha önce yüzde 0,3 olarak açıklanan büyüme beklentisini ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarının ardından küresel ticari gerginliklerin etkisiyle yüzde 0'a düşürdü.

Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck, hükümet tarafından yayınlanan ekonomik büyüme raporuna ilişkin başkent Berlin'de basın toplantısı düzenledi.

Bu yıl için ocakta yüzde 0,3 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisinin yüzde 0'a düşürüldüğünü ifade eden Habeck, gelecek yıl için büyüme tahmininin ise yüzde 1,1'den 1'e revize edildiğini kaydetti.

Habeck, ekonominin iki yıl art arda yaşanan resesyonun ardından zor bir dönemden geçtiğine dikkati çekerek, ABD'nin öngörülemeyen ticaret politikası nedeniyle Alman ekonomisinin bir kez daha büyük zorluklarla karşı karşıya kaldığını belirtti.

Robert Habeck, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi tehdidi ve uygulamasının ihracat odaklı Alman ekonomisi üzerinde güçlü etkiye sahip olmasını büyüme tahmininde aşağı yönlü revizyona sebep olarak gösterdi.

Yakında görevini devredecek olan Habeck, "Alman ekonomisinin küresel tedarik zincirlerine yakın entegrasyonu ve yüksek dış ticaret açıklığı göz önüne alındığında, yeni ABD korumacılığının ekonomik büyümemiz üzerinde önemli doğrudan ve dolaylı etkileri olabilir." dedi.

Zorlu jeopolitik ve ekonomik ortamda bir sonraki federal hükümetin de yapması gereken ev ödevleri olduğunu belirten Habeck, 6 Mayıs'ta kurulması beklenen yeni koalisyon hükümetinin kalifiye işçi açığını gidermesi, yatırımları artırması ve daha fazla dijitalleşme sağlaması gerektiğini vurguladı.

Habeck, "Kendi ev ödevimizi yapmamız çok önemli olacak." diye konuştu.

İhracat düşecek

Alman ekonomi yönetimi, 2024'te ortalama yüzde 2,2 olan enflasyonun 2025 için ortalama yüzde 2'ye ineceği ve 2026'da yüzde 1,9'a düşeceğini öngördü.

Ülkede işsizlik oranının 2025'te yüzde 6'dan 6,3'e çıkacağı tahmin edilirken 2026'da yüzde 6,2'lik işsizlik bekleniyor.

İhracatın ise geçen yıl yüzde 1,1 geriledikten sonra, Alman ürünlerinin zayıflayan rekabet gücü, artan jeopolitik ve ticari gerginlikler nedeniyle 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 2,2 düşmesi bekleniyor.

2026'da ihracatın yüzde 1,3 artacağı öngörülüyor.

Ekonomi büyümede zorlanıyor

Bu arada, tarife savaşları ve ABD Başkanı Trump'ın bazı açıklamaları küresel ticaret üzerindeki olumsuz etkilere ilişkin endişeleri körüklerken, çoğu analist, Trump'ın gümrük vergisi politikasını Alman ekonomisinin büyümesinde "özel risk" olarak görüyor.

Öte yandan, bölgedeki diğer ülkelere kıyasla daha büyük oranda imalat sektörüne bağımlı olan Alman ekonomisi, üretimdeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor.

Ülke ekonomisi, 2024'ün tamamında bir önceki yıla göre yüzde 0,2 geriledi.

Çin ile artan rekabet ve yapısal sorunların ekonomiyi frenlemesiyle art arda ikinci yıl küçülme yaşandı. Ekonomi, 2023'te yüzde 0,3 daralmıştı.

Almanya son iki yıldır büyüyemeyen tek G7 ekonomisiydi.

Alman hükümetinin son tahmini gibi Alman ekonomisi bu yıl da büyümezse, art arda üçüncü yıldır büyümemiş olacak.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Almanya'nın Büyüme Beklentisi Sıfıra Düştü - Son Dakika

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