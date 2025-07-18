Almanya'nın Çelik Üretimi Düşüşte - Son Dakika
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Ekonomi

Almanya'nın Çelik Üretimi Düşüşte

18.07.2025 15:52
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Almanya'nın ham çelik üretimi, zayıf ekonomi ve rekabet nedeniyle %12 azaldı.

Almanya'nın ham çelik üretimi, yurt dışından gelen şiddetli rekabet ve zayıf ekonomi nedeniyle çift haneli düşmeye devam ediyor.

Alman Çelik Birliği (Die Wirtschaftsvereinigung Stahl-WV Stahl), Almanya'nın yılın ocak-haziran dönemine ilişkin ham çelik üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, yılın ocak-haziran döneminde ülkenin ham çelik üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 azalarak 17,1 milyon tona geriledi.

Birliğin açıklamasında, "Devam eden ekonomik zayıflık, büyük ithalat baskısıyla birleşerek Almanya'daki çelik endüstrisini etkilemeye devam ediyor." denilerek, Alman çelik endüstrisindeki krizin üretim hacimleri açısından kötüleşmeye devam ettiği kaydedildi.

Çelik üreten şirketlerin özellikle inşaat, makine mühendisliği ve otomotiv endüstrisi gibi Alman ekonomisinin önemli sektörlerinden gelen zayıf iç talepten muzdarip oldukları belirtiliyor.

Alman Çelik Birliği krizi tartışmak için çelik zirvesi istiyor

Alman Çelik Birliği (WV Stahl) Genel Müdürü Kerstin Maria Rippel, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Sektörümüzdeki üretim düşüşü, bir sanayi merkezi olarak Almanya için durumun ne kadar dramatik olduğunu gösteriyor. Ham çelik üretimi 2009 finansal kriz sırasında görülen seviyelerde." ifadelerini kullandı.

Özellikle yüksek enerji maliyetlerinin çelik şirketlerinin rekabet gücü üzerinde büyük bir baskı oluşturmaya devam ettiğini belirten Rippel, Alman çelik sektörünün siyasilerle bir "çelik zirvesine" ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Rippel, "Çelik endüstrisi gibi enerji yoğun endüstriler için uluslararası düzeyde rekabetçi ve uzun vadeli, güvenilir elektrik fiyatlarının sağlanması için siyasi olarak her türlü çaba gösterilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik şirketleri işten çıkarmalar yapıyor, üretim kapasitesini düşürüyor

Avrupalı çelik üreticileri, Asya ile rekabet, Rusya- Ukrayna savaşı sonrası yüksek enerji fiyatları ve yavaşlayan küresel ekonominin baskısı altında bulunuyor.

Thyssenkrupp ve Salzgitter gibi büyük Alman çelik üreticileri bunun etkilerini hissederken, ThyssenKrupp 2030'a kadar kapasiteyi azaltılmayı ve 27 bin çalışanının yarısını işten çıkarmayı planlıyor. Şirket yıllık ortalama üretim kapasitesini 11,5 milyon tondan 8,7 ila 9 milyon ton seviyesine düşürmeyi de planlıyor.

Salzgitter ise çelik pazarında kayda değer bir toparlanma beklenmediği gerekçesiyle bu yıl için satış geliri beklentisini 9,5 milyar avrodan 9 milyar avroya revize etti.

Alman ekonomisi büyümede zorlanıyor

Bu arada Alman ekonomisi, 2025'in ilk çeyreğinde yüzde 0,4 ile beklenenden daha güçlü büyüme gösterse de ABD ile AB arasındaki gümrük vergisi anlaşmazlığı, şirketler ve tüketiciler arasında belirsizliğe neden olmaya devam ediyor.

Tarife savaşları ve ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı açıklamaları, küresel ticaret üzerindeki olumsuz etkilere ilişkin endişeleri körüklerken, analistler Trump'ın gümrük vergisi politikasını Alman ekonomisinin büyümesinde "özel risk" olarak görüyor.

Bölgedeki diğer ülkelere kıyasla daha büyük oranda imalat sektörüne bağımlı olan Alman ekonomisi, üretimdeki kalıcı zayıflık nedeniyle de kırılganlığını koruyor.

Ülke ekonomisi, 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 0,2 geriledi. Çin ile artan rekabet ve yapısal sorunların ekonomiyi frenlemesiyle art arda 2 yıl küçülme yaşandı.

Hükümet, bu yıl için daha önce yüzde 0,3 olarak açıklanan büyüme beklentisini Trump'ın politikalarının ardından yaşanan küresel ticari gerginliklerin etkisiyle sıfıra düşürmüştü.

Kaynak: AA

Almanya, Ekonomi, Finans, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya'nın Çelik Üretimi Düşüşte - Son Dakika

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