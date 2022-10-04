Alman elektrik üreticisi RWE, 2030'a kadar kömür kullanımına son verecek - Son Dakika
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Alman elektrik üreticisi RWE, 2030'a kadar kömür kullanımına son verecek

04.10.2022 15:38
Alman elektrik üreticisi RWE, 2030'a kadar kömür kullanımına son verecek

Almanya'nın en büyük elektrik üreticisi RWE, hükümetle varılan anlaşma kapsamında kömüre dayalı elektrik üretimini sonlandırma hedefini 8 yıl öne çekerek 2030 olarak belirledi.

Almanya'nın en büyük elektrik üreticisi RWE, hükümetle varılan anlaşma kapsamında kömüre dayalı elektrik üretimini sonlandırma hedefini 8 yıl öne çekerek 2030 olarak belirledi.

RWE'den yapılan açıklamada, şirketin, 2030'e kadar aşamalı olarak kömüre dayalı elektrik üretimini sona erdirmeye hazır olduğu belirtildi.

Rusya- Ukrayna savaşının sebep olduğu enerji krizi sonrası RWE'nin kömürle çalışan elektrik santrallerinin kullanımını geçici olarak artıracağı ifade edilen açıklamada, kömürden erken çıkış için Alman hükümetinden ek tazminat talep edilmeyeceği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen RWE Üst Yöneticisi (CEO) Markus Krebber, "Mevcut krizde, linyit yakıtlı elektrik santrallerimizin kullanımını geçici olarak artırarak Almanya'daki arz güvenliğine katkıda bulunuyoruz ve böylece doğal gazın elektrik üretiminden çıkarılmasına da yardımcı oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Aynı zamanda, yeşil enerjiye geçişi hızlandırmak için milyarlarca avro yatırım yaptıklarını ve 2030'a kadar kömürden elektrik üretmeyi aşamalı olarak sonlandırmaya hazır olduklarını dile getiren Krebber, kömürden daha hızlı çıkışın "sosyal açıdan sorumlu" bir şekilde gerçekleşeceğini vurguladı.

Almanya, daha önce 2038'de kömür santrallerini kapatmayı hedeflediğini açıklamış ve geçen yıl bazı santral işletmecileriyle anlaşma sağlayarak bu tarihi 2030'a çekmişti. Hükümetin bu anlaşma kapsamında bulunmayan RWE gibi enerji şirketleriyle müzakereler gerçekleştirmesi gerekiyordu.

Ancak, Ukrayna savaşı sonrası Rusya'ya bağımlılığı azaltmak amacıyla Alman hükümeti daha önce kapatacağını açıkladığı nükleer santralleri açık tutmayı ve de kömür santrallerinin kullanımına devam etmeyi tekrar değerlendireceğini belirtmişti.

Almanya'nın 2021'deki elektrik üretiminde kömür yüzde 27, doğal gaz ise yüzde 15,3 oranında kullanılmıştı.

Almanya, Rusya-Ukrayna savaşı öncesi, ihtiyacı olan doğal gaz ve kömürün yarısından fazlasını, ham petrolün ise yüzde 34'ünü Rusya'dan ithal ediyordu.

Planlanan kömür kullanımının sonlandırılması için hedeflenen tarihi 2038'den 2030'a çekmek, Alman koalisyon hükümetinin geçen yıl temel seçim vaatlerinden biriydi.

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Kaynak: AA

Almanya, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Alman elektrik üreticisi RWE, 2030'a kadar kömür kullanımına son verecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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