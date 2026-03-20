Almanya'nın İhracatında Avro İktidarı

20.03.2026 13:19
Almanya'nın AB dışı ihracatının %54,7'si avro ile gerçekleşti. Dolar ise %26,4 ile ikinci sırada.

Alman ihracatçılar, geçen yıl Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelere yaptıkları satışların yarısından fazlasını avro üzerinden gerçekleştirdi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), 2025 yılına ilişkin dış ticaret ödeme verilerini açıkladı.

Buna göre, 2025 yılında Almanya'nın AB dışı ülkelerle gerçekleştirdiği ihracat işlemlerinin yüzde 54,7'si avro ile finanse edildi.

Küresel ticaretin ana rezerv para birimi olan dolar ise yüzde 26,4 ile ikinci sırada yer aldı. Diğer ödeme araçlarında İngiliz sterlini yüzde 4,8, Çin yuanı yüzde 2,7 ve İsviçre frangı yüzde 2,4 pay aldı.

İthalat tarafında ise tablo değişti. Üçüncü ülkelerden yapılan ithalatta dolar yüzde 45,2 ile en çok kullanılan para birimi olmayı sürdürürken, bunu yüzde 43,8 ile avro takip etti. İthalat işlemlerinde Çin yuanının payı yüzde 3,6, İsviçre frangının yüzde 2,8 ve İngiliz sterlininin payı yüzde 1,7 olarak kayıtlara geçti.

ABD ve Çin ticaretinde keskin farklılıklar

Almanya'nın en önemli ticaret ortaklarıyla yapılan işlemlerde para birimi dağılımı belirgin farklılıklar gösterdi.

"Made in Germany" ürünlerinin en büyük alıcısı olan ABD'ye yapılan ihracatın yüzde 68,6'sı dolar, yüzde 30,6'sı avro ile yapıldı. ABD'den yapılan ithalatta ise doların hakimiyeti yüzde 78,4 ile çok daha baskın bir seviyeye ulaştı."

Çin'e yapılan ihracatta avro kullanımı yüzde 61 oldu. Yuan yüzde 23, dolar ise yüzde 15,1 pay aldı. Ancak Çin'den yapılan ithalatta faturaların yüzde 50,8'i dolar üzerinden kesilirken, avronun payı yüzde 31,1'de kaldı.

Öte yandan, Destatis, Ocak 2026 itibarıyla dış ticaret verilerinin fatura para birimine göre analiz edildiği yeni bir aylık raporlama sistemine geçildiğini duyurdu. Bu sayede küresel ticaret rotalarındaki kur değişimleri ve ödeme alışkanlıkları daha yakından takip edilebilecek.

Kaynak: AA

