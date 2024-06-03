Avrupa'nın Üçüncü Büyük Tur Operatörü FTI İflas Başvurusunda Bulundu - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa'nın Üçüncü Büyük Tur Operatörü FTI İflas Başvurusunda Bulundu

Avrupa\'nın Üçüncü Büyük Tur Operatörü FTI İflas Başvurusunda Bulundu

Almanya merkezli tur operatörü FTI Group, iflas başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Şirketin ana şirketi FTI Touristik GmbH'nin iflas başvurusunun sadece tur operatörü markası için olduğu belirtildi. FTI Group, 2022-2023 mali yılında 4,1 milyar avroluk satış gerçekleştirerek Avrupa'nın en büyük üçüncü seyahat grubu olmuştu.

03.06.2024 15:31
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Almanya Münih merkezli Avrupa'nın üçüncü büyük tur operatörü FTI, iflas başvurusunda bulundu.

FTI Group'tan yapılan açıklamada, FTI Group'un ana şirketi FTI Touristik GmbH'in, Münih Bölge Mahkemesine iflas başvurusunda bulunduğu belirtildi.

İflas başvurusunun sadece tur operatörü markası FTI Touristik için olduğu fakat daha sonra diğer grup şirketleri için de iflas başvurularının yapılacağı ifade edildi.

Nisan 2024'te ABD'li Certares liderliğinde bir konsorsiyum, FTI Group'u sembolik bir fiyat olan bir avro ve 125 milyon avro nakit kaynak karşılığında satın almak amacıyla teklifte bulunmuştu. Teklif, Alman rekabet kurumunun onayını bekliyordu.

FTI Group açıklamasında, ABD'li şirketin teklifinin ardından rezervasyonların düşmeye devam ettiği ve bazı tedarikçilerin avans ödemelerinde ısrar ettiği aktarıldı.

Açıklamada, seyahatlerine devam eden müşterilerinin süreçten etkilenmemeleri için bir yardım hattı ve bir internet sitesi açıldığı da ifade edildi.

Yaklaşık 11 bin çalışanı bulunan Alman şirket, Kovid-19 krizi döneminde Alman hükümetinin oluşturduğu Ekonomik İstikrar Fonu'ndan (WSF) yaklaşık 600 milyon avro yardım ile iflastan kurtarılmıştı.

FTI Group, 2022-2023 mali yılında 4,1 milyar avroluk satış gerçekleştirerek, TUI ve DER Touristik'in ardından Avrupa'nın en büyük üçüncü seyahat grubu olarak kayıtlara geçmişti.

Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt'a göre, FTI, çift haneli milyon tutarında kısa vadeli bir likidite açığı yaşadı. Hafta sonunda yapılan görüşmelerin ardından Alman Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı, şirkete daha fazla yardım yapılmasını reddetti.

Kaynak: AA

Almanya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa'nın Üçüncü Büyük Tur Operatörü FTI İflas Başvurusunda Bulundu - Son Dakika

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