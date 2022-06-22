Altıeylül Belediyesi çiftçinin yanında - Son Dakika
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Altıeylül Belediyesi çiftçinin yanında

22.06.2022 16:24
Altıeylül Belediyesi çiftçinin yanında

Altıeylül Belediyesi, 2 senedir çalışmalarına ara vermiş olan Altıeylül Çiftçi Malları Koruma Meclisi Başkanlığı ile protokol imzalayarak çiftçilere olan desteğini bir kere daha gösterdi.

Altıeylül Belediyesi, 2 senedir çalışmalarına ara vermiş olan Altıeylül Çiftçi Malları Koruma Meclisi Başkanlığı ile protokol imzalayarak çiftçilere olan desteğini bir kere daha gösterdi.

Tarıma, tarımsal faaliyetlere ve çiftçilere olan desteği ile Altıeylül'ü bir tarım şehri haline getiren Altıeylül Belediyesi, şimdi de 2018'de mevzuatta geçekleşen değişiklikten sonra gönüllülük esasıyla ilerleyen ve istenilen performansı gösteremeyen Çiftçi Mallarını Koruma Başkanlığı ile anlamlı bir protokol imzaladı. İmzalanan bu protokol ile son 2 yıldır çalışmalarına ara vermiş olan Altıeylül Çiftçi Malları Koruma Meclisi Başkanlığı, Altıeylül Belediyesi'nin desteğiyle tekrar faal duruma geçiyor. Bu zamana kadar Altıeylül sınırları içerisinde üretim yapan çiftçilere ilgili müdürlükleri aracılığı ile desteğini gösteren Altıeylül Belediyesi, bin 90 Km'lik tarla yolunu Fen İşleri Müdürlüğü aracılığı düzenlemiş ve çalışmalar sonucunda da yaklaşık bin 500 Km'ye yakın tarla yolu açarak çifçinin hizmetine sunacak. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü vasıtasıyla imzalana bu anlamlı protokol sayesinde de çiftçiye verilen destek ile tarımsal üretime büyük katkılar sağlanması amaçlanıyor.

Başkan Avcı "Taşın altına elimizi koyuyoruz"

Altıeylül İlçe sınırları içerisinde yer alan tarım ve hayvancılık faaliyetlerini destekleyerek çiftçilerin, üreticilerin-tüketicilerin haklarının korunması, çiftçilerin daha iyi şartlarda ürün elde edebilmesi, yine çiftçilerin huzur ve refahının arttırılarak tarımsal kalkınmanın önünün açılmasının planlandığı protokol sonunda konuşan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı "Altıeylül Belediyesi olarak Altıeylül Çiftçi Malları Koruma Meclisi Başkanlığı ile bir protokol imzaladık. Bu protokol çerçevesinde özellikle ova köylerde vatandaşlarımızın el emeklerini, alın terlerini muhafaza altına alarak çiftçi mallarını korumayı tekrar hayata geçirmek için taşın altına elimizi koyuyoruz. 2018'de mevzuattaki değişiklikten sonra çiftçi malları gönüllülük esasına göre çalışmaya girdiği için ilçemizde bir türlü istediği randımanı sağlayamadı ve yaklaşık olarak da bir buçuk iki senedir de çalışmalarına ara vermiş durumda. Bizler yaptığımız bu protokolle çiftçimizin yanında durarak, destek vererek bu başkanlığın yeniden ayağa kalkmasını sağlayacağız. Bu sene sonuna kadar meclisten aldığımız yetkiyle başkanlığın giderlerini Altıeylül Belediyesi olarak karşılayacağız. Özellikle belediye olarak bu sene için verdiğimiz bu destek ile de çiftçimizden bu konuda çiftçi mallarıyla ilgili herhangi bir ödeme de çıkmamış olacak. İnşallah bu sene sonuna kadar gerekli çalışmaları yaparak Başkanlığın üzerine düşen sorumlulukları yerine getirebilecek noktaya gelmesini umut ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun. Biz inşallah bundan sonra da bu konuda ihtiyaç olursa destek vermeye çalışacağız ve çiftçilerimizin emeklerinin karşılığını koruyabilmeleri için de yanında durmaya devam edeceğiz" dedi. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Fen İşleri Müdürlüğü, Altıeylül, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altıeylül Belediyesi çiftçinin yanında - Son Dakika

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