Altıeylül'de ilk ayçiçeği hasadı yapıldı - Son Dakika
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Altıeylül'de ilk ayçiçeği hasadı yapıldı

25.08.2022 15:40
Altıeylül'de ilk ayçiçeği hasadı yapıldı

Altıeylül Belediyesi'ne ait Pamukçu Mahallesi ile Nergiz Mahallesi arasında bulunan tarlalarda ilk ayçiçeği hasadı yapıldı.

Altıeylül Belediyesi'ne ait Pamukçu Mahallesi ile Nergiz Mahallesi arasında bulunan tarlalarda ilk ayçiçeği hasadı yapıldı.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı'nın her platformda dile getirdiği " Türkiye'yi doyuran şehir Balıkesir, Balıkesir'i doyuran şehir de Altıeylül'dür" sözü Altıeylül'ün bereketli topraklarında can bulmaya devam ediyor. Tarıma ve tarımsal üretime büyük önem veren Altıeylül Belediyesi, tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimini gerçekleştirdiği tarlalarda 18 dönümlük arazide yetiştirdiği ayçiçeklerinin hasadını yaparak ilk ayçiçeği mahsulünü tarladan topladı. İlerleyen günlerde de Taşköy Mahallesi'nde bulunan 40 dönümlük başka bir ayçiçeği tarlasında daha hasat yapılacak ve toplanan ürünlerden elde edilen ayçiçek yağı Altıeylül Belediyesi vasıtasıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Başka Avcı "Bu bereketli toprakların hakkını vermeye çalışacağız"

Daha önce de lavanta hasadının gerçekleştiği tarlalarda Ekinezya, Bilyalı Kekik, Melissa, Aynısefa, Sivri Kekik, Ölmez Çiçek, Biberiye, Anadolu Adaçayı, ve Mercanköşk gibi bitkilerin yanı sıra Ceviz, Hünnap, Ayva, Armut ve Elma gibi çeşitli meyveler de yetiştirerek tarım ve hayvancılık şehri olan Altıeylül'de tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliği sağlayan Altıeylül Belediyesi'nin son olarak gerçekleştirdiği ayçiçeği hasadı ile ilgili konuşan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı "Altıeylül'ümüzün bir tarım ve hayvancılık şehri olduğunu söylerken bereketli topraklarımızdan ilham alıyoruz. Geçenlerde katıldığımız domates hasadında da gördüğümüz gibi topraklarımız gerçekten çok bereketli. Bu bereketli topraklarda sürdürülebilir tarımsal faaliyetlere öncü olabilmek için bizler de çiftçilerimize örnek olacak çalışmaların içerisine giriyoruz. Tıbbi ve aromatik bitkilerimiz ile çeşitli meyvelerimizin yetiştirildiği tarlalarımızda son olarak ayçiçeği hasadını Allah'ın izniyle gerçekleştirdik. Bundan sonra da çiftçilerimize örnek olabilecek her türlü tarımsal faaliyeti hayata geçirerek ve kendilerine yol göstererek bu bereketli toprakların hakkını vermeye çalışacağız inşallah" dedi. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Hasan Avcı, Balıkesir, Altıeylül, Pamukçu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altıeylül'de ilk ayçiçeği hasadı yapıldı - Son Dakika

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