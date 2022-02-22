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Altıeylül Belediyesi'nden KDV denetimi - Son Dakika

Altıeylül Belediyesi'nden KDV denetimi

22.02.2022 11:30
Altıeylül Belediyesi'nden KDV denetimi

Altıeylül Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Balıkesir Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, zincir marketler başta olmak üzere Altıeylül genelinde KDV indirimi denetimi gerçekleştirdi.

Altıeylül Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Balıkesir Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, zincir marketler başta olmak üzere Altıeylül genelinde KDV indirimi denetimi gerçekleştirdi.

Daha önce de döviz kurlarındaki artışlardan sonra spekülatif girişimler için önlemlerini alarak denetimlerini düzenli olarak gerçekleştiren Altıeylül Belediyesi, şimdi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gıda ürünlerinde duyurduğu yüzde 7'lik KDV indirimini denetlemeye başladı. Balıkesir İl Ticaret Müdürlüğü ve Altıeylül Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen denetimlerde özellikle temel gıda ürünlerinde gerçekleştirilebilecek usulsüzlükler mercek altına alındı. Vatandaşların sıklıkla kullandığı zincir marketler başta olmak üzere gerçekleştirilen denetimler sonucu vatandaşları mağdur edebilecek konulardaki hususlarda market yetkilileri uyarılarak bilgilendirildi.

Balıkesir İl Ticaret Müdürlüğü ve Altıeylül Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen denetimlerde ürünlerin raf-kasa fiyatlarıyla birlikte yüzde 7'lik KDV indiriminin uygulanıp uygulanmadığı araştırılırken, yapılan incelemeler sonucunda raf-kasa fiyatlarıyla yüzde 7'lik KDV indirimini uygulamayan işletmeler hakkında da yasal işlem başlatıldı. Altıeylül'de vatandaşları stokçulara, fahiş fiyat uygulayanlara ve KDV indirimine uymayanlara karşı koruyacaklarını dile getiren Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, "Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Vatandaşlarımızdan da ricamız odur ki, eğer KDV indirimine uymayan ya da fahiş fiyat uygulayan işletmeler ile karşılaşırlarsa lütfen bizlere ulaşarak şikayette bulunsun. Akabinde bizler de kanunlar elverdiği ölçüde gerekli yasal işlemleri ilgili işletme hakkında ivedilikle uygulayacağımızın sözünü veriyoruz" dedi. - BALIKESİR

Altıeylül Belediyesi'nden KDV denetimi
Altıeylül Belediyesi'nden KDV denetimi
Altıeylül Belediyesi'nden KDV denetimi
Altıeylül Belediyesi'nden KDV denetimi
Altıeylül Belediyesi'nden KDV denetimi
Altıeylül Belediyesi'nden KDV denetimi

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Altıeylül Belediyesi'nden KDV denetimi Altıeylül Belediyesi'nden KDV denetimi

Zabıta Müdürlüğü, Altıeylül, Balıkesir, Ticaret, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Altıeylül Belediyesi'nden KDV denetimi - Son Dakika Ekonomi


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