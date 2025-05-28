Altın Boğa Ödülleri'nde Takasbank Vurgusu - Son Dakika
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Ekonomi

Altın Boğa Ödülleri'nde Takasbank Vurgusu

28.05.2025 21:01
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Dr. Yunus Arıncı, ödüllerin sermaye piyasalarının sürdürülebilirliğine katkısını vurguladı.

Takasbank Genel Müdürü Dr. Yunus Arıncı, Altın Boğa Ödülleri'ne ilişkin, "Bu ödüller sadece birer takdir değil aynı zamanda sermaye piyasalarımızın sürdürülebilirliğine ve derinleşmesine olan inancın da bir göstergesidir." dedi.

Takasbank'tan yapılan açıklamada, Arıncı'nın Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından İstanbul'da düzenlenen Altın Boğa Ödülleri Töreni'ne katıldığı ve "Portföy Yönetim Faaliyeti" kategorisinde ödüle layık görülen kurumlara ödüllerini takdim ettiği belirtildi.

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Dr. Yunus Arıncı şunları kaydetti:

"Sermaye piyasalarımızın gelişmesinde önemli bir rol üstlenen portföy yönetim şirketlerimizin başarılarını burada ödüllendirmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Yatırımcılara değer katan, şeffaflık ve güven temelinde çalışan tüm sektör paydaşlarımızı tebrik ediyorum. Bu ödüller sadece birer takdir değil aynı zamanda sermaye piyasalarımızın sürdürülebilirliğine ve derinleşmesine olan inancın da bir göstergesidir."

Açıklamada, Takasbank'ın, sermaye piyasalarının güvenli, etkin ve sürdürülebilir işlemesi için geliştirdiği çözümler ve hizmetlerle sektöre katma değer sağlamaya devam ettiği vurgulandı.

TSPB tarafından düzenlenen törende, sermaye piyasalarının gelişimine katkı sağlayan kurum ve profesyonellerin başarıları taçlandırıldı. Törende, 5 ana kategoride toplam 20 dalda ödül verildi.

Kaynak: AA

Yunus Arıncı, istanbul, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın Boğa Ödülleri'nde Takasbank Vurgusu - Son Dakika

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