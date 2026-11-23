Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 80 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 820 bin lira, en yüksek 6 milyon 134 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,2 artışla 6 milyon 80 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 6 milyon 10 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 19 milyar 839 milyon 252 bin 593,92 lira, işlem miktarı ise 3 bin 294,28 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 20 milyar 262 milyon 920 bin 318,92 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Vakıf Katılım Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler ile Nil Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 6.010.000,00 3.698,00 En Düşük 5.820.000,00 3.585,00 En Yüksek 6.134.000,00 3.770,00 Kapanış 6.080.000,00 3.720,00 Ağırlıklı Ortalama 5.990.991,45 3.742,71 Toplam İşlem Hacmi (TL) 19.839.252.593,92 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 3.294,28 Toplam İşlem Adedi 304

Kaynak: AA