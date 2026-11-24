Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 140 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 825 bin lira, en yüksek 6 milyon 209 bin 996 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1 artışla 6 milyon 140 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 80 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 29 milyar 219 milyon 759 bin 711,88 lira, işlem miktarı ise 4 bin 903,23 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 29 milyar 854 milyon 995 bin 985,76 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Yapı ve Kredi Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler ile Ahlatcı Metal Rafineri olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 6.080.000,00 3.720,00 En Düşük 5.825.000,00 3.579,85 En Yüksek 6.209.996,00 3.777,00 Kapanış 6.140.000,00 3.600,00 Ağırlıklı Ortalama 5.941.955,99 3.670,54 Toplam İşlem Hacmi (TL) 29.219.759.711,88 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 4.903,23 Toplam İşlem Adedi 276

Kaynak: AA