Altın, son 7 ayın en hızlı yükselişini yaşayarak 1.700 seviyelerine çıktı

Dünyanın en iğrenç yemekleri müzesi! İçeride Türkiye'de yapılan bir yemek de var

FED başkanlarının enflasyonla mücadele etme konusundaki kararlıkları sonrası FED, faiz artırımına gitti. Öte yandan hala devam eden resesyon endişeleri ve ekonomilerdeki daralma eğilimleri doların yükselmesine neden oldu. Bunlara karşın altın ise geçtiğimiz haftalarda dolar karşısında diğer para birimleri gibi aşağı çekilmeye başladı.

ONS ALTIN 1.700'LERDE SEYREDİYOR

Tüm dünyadaki altın fiyatlarını doğrudan etkileyen spot altın, ABD imalat göstergesinin beklentilerin altında gerilemesi ve tahvil getirilerinin geniş kapsamlı düşmesiyle yükselişe geçti. Bu gelişmelerle beraber yüzde 2,4 değer kazandı. Geçen hafta bin 600 seviyelerine kadar inen ons altın bin 700 seviyelerine kadar çıktı. Altındaki bu yükselme son 7 ayın en iyi performansı olarak değerlendirildi.

FED FAİZ ARTIRIMLARINA DEVAM EDECEK

Öte yandan Fed başkanları yaptıkları konuşmalarda şahin mesajlarına devam ediyor. Ayrıca aldıkları kararlarla dünya ekonomisini etkileyen Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde faiz artışlarının önümüzdeki toplantılarda da süreceğini anlattı. Lagarde, AMB için enflasyonun büyümeden daha öncelikli olduğunu açıkladı.

GRAM ALTIN, BİN LİRANIN ÜZERİNDE!

Altının gram fiyatı geçtiğimiz gün,yüzde 0,38 artış ile 991,99 TL oldu. 4 Ekim tarihi sabah saatlerinden altın bir önceki güne göre, yüzde 2,7'lik artış sağlayarak bin 14 liraya ulaştı.

Güncel altın fiyatları:

Gram altın: 1.014 TL

Çeyrek altın 1.680 TL

Cumhuriyet altını: 6.840 TL



