Altın, son 7 ayın en hızlı yükselişini yaşayarak 1.700 seviyelerine çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Altın, son 7 ayın en hızlı yükselişini yaşayarak 1.700 seviyelerine çıktı

04.10.2022 14:19

Altın, ABD imalat göstergesinin beklentilerin altına düşmesi ve tahvil getirilerinde yaşanan geniş kapsamlı yaşadığı düşüş sonrası yükselerek son 7 ayın en hızlı yükselişini yaşadı. Yurtiçi piyasalarda gram altın, 2,7'lik artışla bin 14 lira seviyesine ulaştı.

FED başkanlarının enflasyonla mücadele etme konusundaki kararlıkları sonrası FED, faiz artırımına gitti. Öte yandan hala devam eden resesyon endişeleri ve ekonomilerdeki daralma eğilimleri doların yükselmesine neden oldu. Bunlara karşın altın ise geçtiğimiz haftalarda dolar karşısında diğer para birimleri gibi aşağı çekilmeye başladı.

ONS ALTIN 1.700'LERDE SEYREDİYOR

Tüm dünyadaki altın fiyatlarını doğrudan etkileyen spot altın, ABD imalat göstergesinin beklentilerin altında gerilemesi ve tahvil getirilerinin geniş kapsamlı düşmesiyle yükselişe geçti. Bu gelişmelerle beraber yüzde 2,4 değer kazandı. Geçen hafta bin 600 seviyelerine kadar inen ons altın bin 700 seviyelerine kadar çıktı. Altındaki bu yükselme son 7 ayın en iyi performansı olarak değerlendirildi.

FED FAİZ ARTIRIMLARINA DEVAM EDECEK

Öte yandan Fed başkanları yaptıkları konuşmalarda şahin mesajlarına devam ediyor. Ayrıca aldıkları kararlarla dünya ekonomisini etkileyen Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde faiz artışlarının önümüzdeki toplantılarda da süreceğini anlattı. Lagarde, AMB için enflasyonun büyümeden daha öncelikli olduğunu açıkladı.

GRAM ALTIN, BİN LİRANIN ÜZERİNDE!

Altının gram fiyatı geçtiğimiz gün,yüzde 0,38 artış ile 991,99 TL oldu. 4 Ekim tarihi sabah saatlerinden altın bir önceki güne göre, yüzde 2,7'lik artış sağlayarak bin 14 liraya ulaştı.

Güncel altın fiyatları:

Gram altın: 1.014 TL

Çeyrek altın 1.680 TL

Cumhuriyet altını: 6.840 TL


YORUMLAR
500
New York borsası yükselişle kapandı New York borsası yükselişle kapandı BM'nin ardından IMF de Fed'i politikalarında ihtiyatlı olmaya çağırdı BM'nin ardından IMF de Fed'i politikalarında ihtiyatlı olmaya çağırdı

Fed, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın, son 7 ayın en hızlı yükselişini yaşayarak 1.700 seviyelerine çıktı - Son Dakika


Son Dakika
14:55 Katledilen müzisyen Onur Şener'in annesi yürekleri dağladı: Canavarlar oğluma kıydı
14:39 Galatasaray'ın Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda GMG Kastamonuspor ile eşleşti
14:35 HDP'li bir yöneticinin "Demirtaş bu şekilde devam ederse parti dışına itilir" dediği iddiasına HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel'den tepki
14:23 Dolandırıcılık iddiasıyla yargılanan Uğur Akkuş'un 20 milyon dolarlık borcunu Nihat Özdemir ödedi
14:16 Yüzlerce kişi büyük ikramiyeyi kazanınca soruşturma açılması çağrısı yapıldı
14:19 Altın, son 7 ayın en hızlı yükselişini yaşayarak 1.700 seviyelerine çıktı
14:04 Bolu'da tedirgin eden görüntü! İçme suyu barajındaki balıklar ölüyor
14:01 İspanyol basınından bomba iddia! Lopetegui ile yollarını ayırmaya hazırlanan Sevilla, Fatih Terim'i takımın başına getirmek istiyor
14:00 Kuantum mekanikleri konusunda çalışmaları bulunan 3 fizikçi, 2022 Nobel Fizik Ödülü'ne layık görüldü
13:58 AK Partili isimden CHP'ye sert sözler: Milleti bölme gayretinde olanlarla aynı saftalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2022 15:09:02. #1.12#
SON DAKİKA: Altın, son 7 ayın en hızlı yükselişini yaşayarak 1.700 seviyelerine çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement