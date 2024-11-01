Altın Fiyatı 3 Milyon 129 Bin TL'ye Geriledi - Son Dakika
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Ekonomi

Altın Fiyatı 3 Milyon 129 Bin TL'ye Geriledi

Standart altının kilogram fiyatı Borsa İstanbul'da yüzde 0,3 azalarak 3 milyon 129 bin lira oldu.

01.11.2024 17:47
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 129 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 120 bin lira, en yüksek 3 milyon 129 bin 999,50 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,3 azalışla 3 milyon 129 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 3 milyon 137 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 518 milyon 849 bin 579,75 lira, işlem miktarı ise 166,16 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 578 milyon 234 bin 483,07 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ile VakıfBank olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış3.137.000,002.861,40

En Düşük3.120.000,002.833,35

En Yüksek3.129.999,502.840,00

Kapanış3.129.000,002.840,00

Ağırlıklı Ortalama3.124.602,58

Toplam İşlem Hacmi (TL)518.849.579,75

Toplam İşlem Miktarı (Kg)166,16

Toplam İşlem Adedi20

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Altın Fiyatı 3 Milyon 129 Bin TL'ye Geriledi - Son Dakika

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