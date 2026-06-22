Altın Fiyatı 6.322.000 TL'ye Yükseldi - Son Dakika
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Altın Fiyatı 6.322.000 TL'ye Yükseldi

22.06.2026 16:40
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Standart altının kilogram fiyatı 6.322.000 TL ile günü kapattı, işlem hacmi 14,8 milyar TL.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 322 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 284 bin lira, en yüksek 6 milyon 345 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,3 artışla 6 milyon 322 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 6 milyon 300 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 14 milyar 831 milyon 909 bin 634,55 lira, işlem miktarı ise 2 bin 350,48 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 15 milyar 6 milyon 18 bin 323,95 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Türkiye İş Bankası, Garanti BBVA, Dünya Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler ile NMGlobal Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.300.000,004.172,00
En Düşük6.284.000,004.205,00
En Yüksek6.345.000,004.249,50
Kapanış6.322.000,004.248,00
Ağırlıklı Ortalama6.312.156,434.241,66
Toplam İşlem Hacmi (TL)14.831.909.634,55

Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.350,48

Toplam İşlem Adedi158

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın Fiyatı 6.322.000 TL'ye Yükseldi - Son Dakika

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