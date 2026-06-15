Altın Fiyatı 6,55 Milyon TL'ye Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Altın Fiyatı 6,55 Milyon TL'ye Yükseldi

15.06.2026 16:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Standart altının kilogram fiyatı yüzde 4,3 artışla 6 milyon 549 bin 999 lira oldu.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 549 bin 999 liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 270 bin lira, en yüksek 6 milyon 549 bin 999 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 4,3 artışla 6 milyon 549 bin 999 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı cuma günü 6 milyon 277 bin 300 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 11 milyar 23 milyon 553 bin 425,06 lira, işlem miktarı ise 1.708,30 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 11 milyar 88 milyon 489 bin 465,37 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Yapı ve Kredi Bankası ile Çakmakçı Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.277.300,004.219,70
En Düşük6.270.000,004.210,00
En Yüksek6.549.999,004.390,00
Kapanış6.549.999,004.302,10
Ağırlıklı Ortalama6.451.235,214.354,65
Toplam İşlem Hacmi (TL)11.023.553.425,06

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.708,30

Toplam İşlem Adedi208

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın Fiyatı 6,55 Milyon TL'ye Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu’yu ölüm korkusu sardı: Kabine, gizli sığınakta toplanacak Netanyahu'yu ölüm korkusu sardı: Kabine, gizli sığınakta toplanacak
Kırgızistan’ın eski çalışma bakanı kurye oldu Kırgızistan'ın eski çalışma bakanı kurye oldu
Galatasaray’da Singo için karar çıktı Galatasaray'da Singo için karar çıktı
Freni patlayan TIR’dan atlayan sürücü öldü, 2 kişi yaralandı Freni patlayan TIR'dan atlayan sürücü öldü, 2 kişi yaralandı
Trump, İsrail’in Beyrut’a düzenlediği saldırının ardından Netanyahu’ya telefonda küfür etti Trump, İsrail’in Beyrut’a düzenlediği saldırının ardından Netanyahu'ya telefonda küfür etti
Anlaşma beklenirken İran’dan misilleme tehdidi geldi: Düşmanın kalbine ateş etmeye hazırız Anlaşma beklenirken İran'dan misilleme tehdidi geldi: Düşmanın kalbine ateş etmeye hazırız

16:20
Tarkan’dan Milli Takım’a destek: İhtiyaçları olan şey yargı değil dayanışma
Tarkan'dan Milli Takım'a destek: İhtiyaçları olan şey yargı değil dayanışma
16:17
Trump: Petrol yüklü gemiler Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye başladı
Trump: Petrol yüklü gemiler Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye başladı
15:59
Evli adamla yaşamakta ısrar eden 19 yaşındaki Ceyda için bakanlık devrede
Evli adamla yaşamakta ısrar eden 19 yaşındaki Ceyda için bakanlık devrede
15:46
Grup toplantısı yapılmayacak, CHP’de sıradaki çekişme kurultay konusunda
Grup toplantısı yapılmayacak, CHP'de sıradaki çekişme kurultay konusunda
15:09
Kızılcık Şerbeti’nin Işıl’ı Ece İrtem hayatını kaybetti
Kızılcık Şerbeti’nin Işıl'ı Ece İrtem hayatını kaybetti
14:41
Ankara’ya yeni havalimanı Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı
Ankara'ya yeni havalimanı! Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2026 17:09:20. #7.13#
SON DAKİKA: Altın Fiyatı 6,55 Milyon TL'ye Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.