Altın Fiyatı Düşüşte, KG 6.448.000 TL - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Altın Fiyatı Düşüşte, KG 6.448.000 TL

08.06.2026 16:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Standart altının kilogram fiyatı %2 düşüşle 6.448.000 TL'ye geriledi, işlem hacmi 13 milyar TL.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 448 bin liraya indi.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 330 bin lira, en yüksek 6 milyon 530 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 2,0 düşüşle 6 milyon 448 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 6 milyon 580 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 13 milyar 56 milyon 825 bin 835,65 lira, işlem miktarı ise 2 bin 46,72 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 13 milyar 782 milyon 727 bin 588,56 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Vakıf Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Türkiye Emlak Katılım Bankası ile Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.580.000,004.456,00
En Düşük6.330.000,004.305,60
En Yüksek6.530.000,004.430,00
Kapanış6.448.000,004.350,00
Ağırlıklı Ortalama6.364.659,524.341,38
Toplam İşlem Hacmi (TL)13.056.825.835,65

Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.046,72

Toplam İşlem Adedi165

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın Fiyatı Düşüşte, KG 6.448.000 TL - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yabancı turist ilgisi Kuşadası ve Didim’de sezon beklentisini yükseltti Yabancı turist ilgisi Kuşadası ve Didim'de sezon beklentisini yükseltti
Rusya, Çernobil Nükleer Santrali etrafındaki özel bölgeye saldırı düzenledi Rusya, Çernobil Nükleer Santrali etrafındaki özel bölgeye saldırı düzenledi
Antalya Havalimanı’nda bebek bezinden servet çıktı Antalya Havalimanı'nda bebek bezinden servet çıktı
Otokoç galerisine ateş açan saldırganlar, o anları kayıt altına alıp paylaştı: Kürt kadınlara saygısızlık devam ederse bu eylemler de bitmeyecek Otokoç galerisine ateş açan saldırganlar, o anları kayıt altına alıp paylaştı: Kürt kadınlara saygısızlık devam ederse bu eylemler de bitmeyecek
Feyenoord Robin van Persie’yi kovdu Feyenoord Robin van Persie'yi kovdu
Genel seçimin provası gibi, 6 beldenin yeni başkanı belli oldu Genel seçimin provası gibi, 6 beldenin yeni başkanı belli oldu

17:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cübbeli Ahmet Hoca’yı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cübbeli Ahmet Hoca'yı kabul etti
16:28
Cinayet gibi kaza Talihsiz emlakçının ölüm anı anbean kamerada
Cinayet gibi kaza! Talihsiz emlakçının ölüm anı anbean kamerada
16:08
Hakan Safi’yi Mbappe yaktı Herkes aynı yorumu yapıyor
Hakan Safi'yi Mbappe yaktı! Herkes aynı yorumu yapıyor
16:06
İşte Can Polat’ı öldüren tetikçinin ifadesi: O haberleri okuyunca bayıldım
İşte Can Polat'ı öldüren tetikçinin ifadesi: O haberleri okuyunca bayıldım
16:04
Kılıçdaroğlu resmen başvurdu: Genel başkan sıfatıyla konuşacağım, ziyaretçileri alın
Kılıçdaroğlu resmen başvurdu: Genel başkan sıfatıyla konuşacağım, ziyaretçileri alın
15:06
CHP’de grup toplantısı krizi nasıl çözülecek Erken gelen koltuğu kapacak
CHP'de grup toplantısı krizi nasıl çözülecek? Erken gelen koltuğu kapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2026 17:23:12. #7.13#
SON DAKİKA: Altın Fiyatı Düşüşte, KG 6.448.000 TL - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.