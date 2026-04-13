Altın Fiyatında Düşüş: 6.8 Milyon TL

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 799 bin 999 liraya indi.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 782 bin 500 lira, en yüksek 6 milyon 908 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,9 düşüşle 6 milyon 799 bin 999 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 6 milyon 863 bin 700 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 18 milyar 713 milyon 562 bin 416,20 lira, işlem miktarı ise 2 bin 756,15 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 19 milyar 138 milyon 684 bin 969,61 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye Emlak Katılım Bankası, Dünya Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler ile Destek Yatırım Bankası olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 6.863.700,00 4.780,00 En Düşük 6.782.500,00 4.682,00 En Yüksek 6.908.000,00 4.795,00 Kapanış 6.799.999,00 4.734,70 Ağırlıklı Ortalama 6.825.683,09 4.735,47 Toplam İşlem Hacmi (TL) 18.713.562.416,20 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.756,15 Toplam İşlem Adedi 137

Kaynak: AA