İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 568,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.765,00 lira oldu.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 569,00 569,20 568,00 568,20 Cumhuriyet Ata Lira 3.750,00 3.771,00 3.744,00 3.765,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 519,00 523,00 518,00 522,00 Lira(Tam) Ziynet 3.664,00 3.684,00 3.658,00 3.678,00 Yarım Ziynet 1.832,00 1.842,00 1.829,00 1.839,00 Çeyrek Ziynet 916,00 921,00 915,00 920,00

Son Dakika

Dünya bu esrarengiz çocuğu konuşuyor! "Mars'ta doğdum" diyerek anlattıkları ürküttü

Asgari ücret ve 3600 ek gösterge için kritik süreç önümüzdeki hafta başlıyor

Giyim tarzını beğenmediği 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu

Keban Baraj gölünde ikinci defa görüntülenen balığın havyarı tam 2 milyon liraya satılıyor

Adana'da vatandaşlar evlerini tek tek satışa çıkarmaya başladı

Milli futbolcumuz Hakan'a ve eşine büyük terbiyesizlik yapıldı

İsmail Türüt'ün yeğeni hayatını kaybetti

Son Dakika! Meral Akşener'den grup toplantısında Lütfü Türkkan yorumu: Bir hata yaptı, elbette bunu mazur görecek değiliz