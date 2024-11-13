Altın Fiyatları 2,9 Milyon Liraya Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

Altın Fiyatları 2,9 Milyon Liraya Düştü

Standart altının kilogram fiyatı, Borsa İstanbul'da yüzde 3,7 azalarak 2 milyon 900 bin lira oldu.

13.11.2024 17:17
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 900 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 860 bin lira, en yüksek 3 milyon 11 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 3,7 azalışla 2 milyon 900 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün, günü 3 milyon 10 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 488 milyon 11 bin 934,66 lira, işlem miktarı ise 1.194,28 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 3 milyar 608 milyon 604 bin 41,68 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar Garanti BBVA, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler ile Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış3.010.000,002.711,00

En Düşük2.860.000,002.590,00

En Yüksek3.011.000,002.731,00

Kapanış2.900.000,002.650,00

Ağırlıklı Ortalama2.979.460,702.632,44

Toplam İşlem Hacmi (TL)3.488.011.934,66

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.194,28

Toplam İşlem Adedi87

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Altın Fiyatları 2,9 Milyon Liraya Düştü - Son Dakika

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