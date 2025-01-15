Altın Fiyatları 3 Milyon 69 Bin Liraya Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Altın Fiyatları 3 Milyon 69 Bin Liraya Yükseldi

Standart altının kilogram fiyatı bugün 3 milyon 69 bin liraya ulaştı, işlem hacmi 5.68 milyar TL.

15.01.2025 18:01
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 69 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 62 bin lira, en yüksek 3 milyon 76 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,03 artışla 3 milyon 69 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, dünü 3 milyon 68 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 675 milyon 833 bin 288 lira, işlem miktarı ise 1.852,69 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 5 milyar 675 milyon 833 bin 288 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ziraat Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti ile Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış3.068.000,002.670,70

En Düşük3.062.000,002.685,00

En Yüksek3.076.000,002.696,60

Kapanış3.069.000,002.696,60

Ağırlıklı Ortalama3.063.336,732.690,20

Toplam İşlem Hacmi (TL)5.675.833.287,76

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.852,69

Toplam İşlem Adedi41

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Altın Fiyatları 3 Milyon 69 Bin Liraya Yükseldi - Son Dakika

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