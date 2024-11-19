Altın fiyatları artış göstermeye devam ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Altın fiyatları artış göstermeye devam ediyor

Altının gram fiyatı 2.918 liradan işlem görmekte. Ons fiyatı da yükseliş eğiliminde.

19.11.2024 10:47
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Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 918 liradan satılıyor.

Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,2 artışla 2 bin 900 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de artışla başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,6 üzerinde 2 bin 918 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin 50 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 120 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı son 6 iş gününde düşüş eğiliminde hareket etmesinin ardından dün yüzde 1,9 artışla 2 bin 610 dolara çıktı. Yeni güne de yükselişle başlayan altının ons fiyatı, şu sıralarda da önceki kapanışına göre yüzde 0,5 yükselişle 2 bin 622 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerini öngörülenden daha geç sürede bitirebileceği yönündeki fiyatlamaların güçlenmesiyle karışık seyir izliyor.

ABD'de özellikle konut piyasasının güçlü kalması Fed'in gelecek dönem atacağı adımlara yönelik belirsizlikleri artırırken, yeniden Başkan seçilen Donald Trump'ın izleyeceği politikalara ilişkin enflasyonist endişeler de risk algısının öne çıkmasına neden oluyor.

Söz konusu endişeler para piyasalarında Fed'in gelecek ay faiz indirimi yapmayabileceğine ilişkin fiyatlamaları güçlendirmeye devam ederken, bugün itibarıyla piyasalarda bankanın yüzde 57 ihtimalle faiz indireceği, yüzde 43 ihtimalle ise politika faizini sabit tutacağı öngörülüyor.

Öte yandan, Trump'ın Başkan seçilmesiyle geçen hafta yaklaşık 1 yılın en yüksek seviyesi olan 107'ye ulaşan dolar endeksi şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 106,2 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de konut başlangıçları, inşaat izinleri, Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), cari işlemler dengesi ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 650 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 600 seviyelerinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

Abd Merkez Bankası, Cumhuriyet Altını, Merkez Bankası, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın fiyatları artış göstermeye devam ediyor - Son Dakika

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