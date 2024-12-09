Çin'in hamlesi altın fiyatlarını uçurdu - Son Dakika
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Ekonomi

Çin'in hamlesi altın fiyatlarını uçurdu

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Çin Merkez Bankası'nın 6 ayın ardından alımlara başlaması altın fiyatlarındaki yükselişi destekledi. Ons fiyatı haftanın ilk gününde yüzde 0.6 yükseldi. Gram altın da 2.968 liraya çıktı.

09.12.2024 12:50
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Altın fiyatlarında 2 hafta üst üste yaşanan haftalık düşüşün ardından, yeni haftaya yükselişle başlandı. Altının ons fiyatı sabah saatlerinde yüzde 0.6 yükselerek 2.648 dolara çıktı. Gram altın da benzer şekilde 2.942 liradan 2.968 liraya çıktı.

ALTINDA ÇİN RÜZGARI ETKİLİ OLUYOR

Bu sabahki yükselişte Çin Merkez Bankası etkili oldu. Hafta sonu yayımlanan resmi verilere göre Çin Merkez Bankası kasım ayında 6 aylık aranın ardından yeniden altın alımlarına başladı.

Altın fiyatları kasım ayında ABD seçimlerinde Donald Trump'ın zafer kazanmasının ardından yüzde 5 gerilemişti. Bu haziran ayından bu yana kaydedilen ilk aylık düşüş olmuştu. Trump'ın ekonomi politikalarının doları güçlendireceğine yönelik beklentiler altında satış yaşanmasına sebep oldu.

GRAM ALTIN BU YIL YÜZDE 51.6 YÜKSELDİ

Altının ons fiyatı ekim sonunda 2.790 dolar ile tarihi zirvesine ulaşmıştı. Kasım ayında yaşanan düşüşe rağmen ons fiyatı 2024 genelinde yüzde 29 yükseldi. Gram altın da ekimde 3 bin 76 liraya kadar yükselmişti. Zirveden düşmüş olsa da gram altın da 2024 yılında yüzde 51.6 değer kazandı.

Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çin'in hamlesi altın fiyatlarını uçurdu - Son Dakika

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