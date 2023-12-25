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Altın fiyatları düşüşe geçti

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 1 milyon 913 bin liraya geriledi. Altın piyasasında en düşük 1 milyon 913 bin lira, en yüksek 1 milyon 998 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 4,3 azalışla 1 milyon 913 bin lira oldu. KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 927 milyon 665 bin 480,16 lira, işlem miktarı ise 482,51 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 950 milyon 685 bin 78,29 lira düzeyinde gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar, Garanti BBVA, AG Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret ile Türkiye İş Bankası olarak sıralandı.

Altın fiyatları düşüşe geçti
25.12.2023 - 17:09,
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 1 milyon 913 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 1 milyon 913 bin lira, en yüksek 1 milyon 998 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 4,3 azalışla 1 milyon 913 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 1 milyon 998 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 927 milyon 665 bin 480,16 lira, işlem miktarı ise 482,51 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 950 milyon 685 bin 78,29 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar, Garanti BBVA, AG Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret ile Türkiye İş Bankası olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış1.998.000,002.130,60

En Düşük1.913.000,002.042,80

En Yüksek1.998.000,002.055,00

Kapanış1.913.000,002.042,80

Ağırlıklı Ortalama1.925.526,702.051,23

Toplam İşlem Hacmi (TL)927.665.480,16

Toplam İşlem Miktarı (Kg)482,51

Toplam İşlem Adedi???????33

Kaynak: AA
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