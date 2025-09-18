Altın fiyatları düşüşle açıldı - Son Dakika
Ekonomi

Altın fiyatları düşüşle açıldı

18.09.2025 09:56
Altının gramı 4,834 liradan işlem görüyor. Fed'in faiz indiriminden sonra ons altın da düştü.

Altının gramı güne düşüşle başlamasının ardından 4 bin 834 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, dün günü yüzde 0,8 azalışla 4 bin 855 liradan tamamladı. Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,50 azalışla 4 bin 834 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 8 bin 97 liradan, cumhuriyet altını 32 bin 638 liradan satılıyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indiriminin ardından dün 3 bin 707,65 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören altının onsu, bu seviyeden gelen kar satışlarıyla güne düşüşle başlamasının ardından dünkü kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 3 bin 639 dolardan işlem görüyor.

Fed dün beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4-4,25 aralığına çekti.

Fed Başkanı Jerome Powell toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında, istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin artmasıyla birlikte risk dengesinin değiştiğini, bu doğrultuda daha nötr bir politika duruşuna doğru bir adım atmanın uygun olduğuna karar verdiklerini belirtti. Powell, "Kısa vadede, enflasyon riskleri yukarı yönlü, istihdam riskleri ise aşağı yönlü, bu zorlu bir durum." dedi.

Powell, toplantıda 50 baz puanlık bir indirim için ise yaygın bir destek olmadığını aktardı. İş gücü piyasasının zayıfladığını gördüklerini ifade eden Powell, daha fazla zayıflamasına gerek olmadığını ve bunu istemediklerini söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Philadelphia Fed İmalat Sanayi Endeksi ve öncü endeksin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 600 dolar seviyesinin destek, 3 bin 700 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

