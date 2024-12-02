Altın fiyatları güne düşüşle başladı

Ekonomi

Altının gram fiyatı, yeni haftaya azalışla başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,7 değer kaybederek 2 bin 935 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 951 liradan, Cumhuriyet altını 19 bin 729 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,8 azalışla 2 bin 629 dolardan işlem görüyor. Küresel piyasalar, Çin'in ABD ile olası bir ticaret savaşına girme niyetinde olmadığına yönelik iyimserlik ve ülkede açıklanan ekonomik verilerden alınan olumlu sinyallerin etkisiyle haftaya pozitif bir seyirle başlarken, gözler bugün dünya genelinde açıklanacak yoğun veri gündemine çevrildi.

FED'İN BU AY FAİZ İNDİRİMİNE DEVAM EDECEĞİ ÖNGÖRÜLÜYOR

Dünya genelinde jeopolitik ve siyasi tansiyonun yüksek seyretmesine karşın piyasalarda makroekonomik verilerden alınan sinyaller risk iştahının güçlü kalmasına neden oluyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) yüzde 67 ihtimalle bu ay faiz indirimine devam edeceği öngörülürken, cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin söz konusu fiyatlamaları etkilemesi bekleniyor.