Altın Fiyatları Düşüşte - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Altın Fiyatları Düşüşte

Standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 40 bin lira ile geriledi, işlem hacmi 1 milyar TL.

30.09.2024 17:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 3 milyon 40 bin liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 40 bin lirayı, en yüksek 3 milyon 90 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,3 azalışla 3 milyon 40 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, cuma gününü 3 milyon 50 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında işlem hacmi 1 milyar 19 milyon 148 bin 484,51 lira, işlem miktarı ise 334,75 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 1 milyar 327 milyon 736 bin 672,15 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Garanti BBVA, Uğuras Kıymetli Madenler, Ziraat Bankası ile VakıfBank olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış3.050.000,002.788,00

En Düşük3.040.000,002.774,40

En Yüksek3.090.000,002.784,20

Kapanış3.040.000,002.774,40

Ağırlıklı Ortalama3.064.889,422.780,76

Toplam İşlem Hacmi (TL)1.019.148.484,51

Toplam İşlem Miktarı (Kg)334,75

Toplam İşlem Adedi20

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın Fiyatları Düşüşte - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kabine sonrası kritik çağrı: İsrail’in durdurulması için BMGK güç kullanmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası kritik çağrı: İsrail'in durdurulması için BMGK güç kullanmalı
19:48 İsrail toplantısında bir fotoğraf dikkatlerden kaçmadı Sinvar’ın resmine ’’soru işareti’’ koydular İsrail toplantısında bir fotoğraf dikkatlerden kaçmadı! Sinvar'ın resmine ''soru işareti'' koydular
19:10 Kendisi de her şeyin farkında Narin’in babası, ailesini tamamen silmiş Kendisi de her şeyin farkında! Narin'in babası, ailesini tamamen silmiş
17:30 Sinan Ateş’in tetikçisi Eray Özyağcı, mahkemeyi de umursamıyor Gazetecilere eliyle “tetik“ işareti yaptı Sinan Ateş'in tetikçisi Eray Özyağcı, mahkemeyi de umursamıyor! Gazetecilere eliyle "tetik" işareti yaptı
17:13 Netanyahu’dan İran’a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın Netanyahu'dan İran'a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın
10:41 43 yaşındaki eski futbolcu otel odasında ölü bulundu 43 yaşındaki eski futbolcu otel odasında ölü bulundu
10:19 Sinan Ateş davası bugün Duruşma öncesi Ayşe Ateş’ten çok konuşulacak “kiralık katil“ çıkışı Sinan Ateş davası bugün! Duruşma öncesi Ayşe Ateş'ten çok konuşulacak "kiralık katil" çıkışı
10:17 Altın fiyatları haftaya yatay seyirle başladı Altın fiyatları haftaya yatay seyirle başladı
10:13 Hindistan’da aldatılan koca, karısını ve sevgilisini ağaca bağlayıp dövdü Hindistan'da aldatılan koca, karısını ve sevgilisini ağaca bağlayıp dövdü
09:56 Dzeko’nun pozisyonu penaltı mı değil mi Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti Dzeko'nun pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti
09:48 İran’da bir polisi öldüren iki silahlı soyguncu idam edildi İran'da bir polisi öldüren iki silahlı soyguncu idam edildi
09:48 3 ilde petrol arama alanları genişletildi 3 ilde petrol arama alanları genişletildi
09:47 Efsane şarkıcı ve oyuncu Kris Kristofferson hayatını kaybetti Efsane şarkıcı ve oyuncu Kris Kristofferson hayatını kaybetti
09:34 İsrail, Lübnan sınırına yüzlerce tank konuşlandırdı İsrail, Lübnan sınırına yüzlerce tank konuşlandırdı
09:14 Ekonomide tahminler tutmuyor mu Ekonomide tahminler tutmuyor mu?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2024 20:26:26. #1.12#
SON DAKİKA: Altın Fiyatları Düşüşte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement