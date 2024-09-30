Altın Fiyatları Düşüşte

Ekonomi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 3 milyon 40 bin liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 40 bin lirayı, en yüksek 3 milyon 90 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,3 azalışla 3 milyon 40 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, cuma gününü 3 milyon 50 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında işlem hacmi 1 milyar 19 milyon 148 bin 484,51 lira, işlem miktarı ise 334,75 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 1 milyar 327 milyon 736 bin 672,15 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Garanti BBVA, Uğuras Kıymetli Madenler, Ziraat Bankası ile VakıfBank olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 3.050.000,00 2.788,00 En Düşük 3.040.000,00 2.774,40 En Yüksek 3.090.000,00 2.784,20 Kapanış 3.040.000,00 2.774,40 Ağırlıklı Ortalama 3.064.889,42 2.780,76 Toplam İşlem Hacmi (TL) 1.019.148.484,51 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 334,75 Toplam İşlem Adedi 20

Kaynak: AA