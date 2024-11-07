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Ekonomi

Altın Fiyatları Düşüşte

Standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 34 bin liraya gerileyerek yüzde 1,4 azalış gösterdi.

07.11.2024 17:18
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 34 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 910 bin lira, en yüksek 3 milyon 34 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,4 azalışla 3 milyon 34 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 3 milyon 77 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 845 milyon 105 bin 163,24 lira, işlem miktarı ise 2.302,92 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 7 milyar 80 milyon 761 bin 819,68 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, NMGlobal Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası ile Nil Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış3.077.000,002.674,00

En Düşük2.910.000,002.629,15

En Yüksek3.034.000,002.765,00

Kapanış3.034.000,002.755,00

Ağırlıklı Ortalama2.946.500,052.716,20

Toplam İşlem Hacmi (TL)6.845.105.163,24

Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.302,92

Toplam İşlem Adedi82

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Altın Fiyatları Düşüşte - Son Dakika

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