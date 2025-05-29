Altın fiyatları düşüşte - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Altın fiyatları düşüşte

29.05.2025 10:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altının gram fiyatı, 4.116 liraya gerileyerek güne başladı.

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 4 bin 116 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,1 azalışla 4 bin 131 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,4 değer kaybıyla 4 bin 116 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 760 liradan, Cumhuriyet altını 26 bin 940 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,4 azalışla 3 bin 275 dolar seviyesinden işlem görüyor.

ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesinin, ABD Başkanı Donald Trump döneminde uygulanan karşılıklılık esaslı tarifeleri iptal etmesi yatırımcıları yeniden riskli varlıklara yöneltirken, güvenli liman varlıklara olan talebi zayıflattı.

Bununla birlikte, Elon Musk'ın, Trump yönetimindeki görevini bıraktığını duyurması ve bugün ABD'de açıklanacak büyüme verileri yatırımcıların odağına yerleşti

Musk, X platformunda yaptığı paylaşımda, "Özel hükümet görevlisi olarak planlanan görev sürem sona ererken Başkan Donald Trump'a israfı azaltma fırsatı sunduğu için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, Trump'ın diğer ülkelere getirdiği bazı tarifelerin yasal yetki sınırlarını aştığına hükmetti. Kararda, karşılıklılık esasına dayanan bu vergilerin, başkana Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) ile verilen yetkinin ötesine geçtiği belirtildi.

ABD anayasası gereği, ticaret ve vergi koyma yetkisinin yalnızca Kongre'ye ait olduğuna işaret eden mahkeme, ilgili tarifelerin kalıcı olarak engelleneceğini bildirdi.

Bununla birlikte, mahkeme kararına Trump yönetiminin itiraz ettiği aktarıldı.

Analistler, kararın çelik, alüminyum ve otomobil gibi alanlarda süregelen tarifeleri etkilemeyeceğini ancak ABD'nin ticaret politikasında yön değişikliğine yol açabileceğinin altını çizerek, ABD yönetiminin kongre kanalıyla tarifelere yönelik karar almaya devam edebileceği ama bunun karar süreçlerini uzatabileceğini söyledi.

Tarife gelişmelerindeki belirsizliklerin yatırımcılar ve ekonomik aktörlerin karar alma süreçlerini etkilediğini dile getiren analistler, tarifelere ilişkin netlik sağlanana kadar piyasalarda dalgalanmaların yaşanabileceğini ifade etti.

Bu gelişmelerle birlikte, ABD 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 4,53'e yükselmesi de altının alternatif maliyetini artırarak yatırımcı ilgisini azalttı. Ayrıca, Fed'in son toplantı tutanaklarında enflasyonun beklenenden daha kalıcı olabileceği uyarısı yer alırken, bankanın temkinli duruşunu koruması dikkati çekti.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'deki büyüme, çekirdek PCE fiyat endeksi ve haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 340 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 290 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın fiyatları düşüşte - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yok böyle transfer Galatasaray’dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı Yok böyle transfer! Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı
Banka işlemlerinde yeni kural başlıyor IBAN’la para gönderme tarih oluyor Banka işlemlerinde yeni kural başlıyor! IBAN'la para gönderme tarih oluyor
Okul kantininde Kuran’a büyük saygısızlık Veliler ayağa kalktı Okul kantininde Kuran'a büyük saygısızlık! Veliler ayağa kalktı
Herkes ekran başına Bütün dünyanın merakla beklediği final maçı şifresiz kanalda Herkes ekran başına! Bütün dünyanın merakla beklediği final maçı şifresiz kanalda
İnfaz düzenlemesinde anlaşmazlık iddiasına AK Parti’den yalanlama İnfaz düzenlemesinde anlaşmazlık iddiasına AK Parti'den yalanlama
Avustralya’nın ilk başörtülü senatörüne ahlaksız teklif Avustralya'nın ilk başörtülü senatörüne ahlaksız teklif
Prof. Dr. Ayşe Kubat Üzüm: Türkiye’de tiroid hastalıkları çok yaygın Prof. Dr. Ayşe Kubat Üzüm: Türkiye'de tiroid hastalıkları çok yaygın
Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu
Aniden otoyola çıkan üç yaşındaki çocuk yürekleri ağızlara getirdi Aniden otoyola çıkan üç yaşındaki çocuk yürekleri ağızlara getirdi
Arda Güler bu kez sahnede parladı Tatilde aşka geldi, sevgilisine şarkı söyledi Arda Güler bu kez sahnede parladı! Tatilde aşka geldi, sevgilisine şarkı söyledi
Bu markalardan uzak durun Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti Bu markalardan uzak durun! Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti

10:23
DEM Parti’den infaz düzenlemesi açıklaması: Yalnızca hasta tutukluları kapsayacak
DEM Parti'den infaz düzenlemesi açıklaması: Yalnızca hasta tutukluları kapsayacak
09:30
Hız ve kemer kontrolü yapacak yeni radar sistemi geliyor Anında ceza kesilecek
Hız ve kemer kontrolü yapacak yeni radar sistemi geliyor! Anında ceza kesilecek
08:52
Altında şok hareketlilik Piyasa fena sarsıldı
Altında şok hareketlilik! Piyasa fena sarsıldı
08:10
İzmir’de 23 bin işçi greve gitti, otobüs duraklarında yoğunluk oluştu
İzmir'de 23 bin işçi greve gitti, otobüs duraklarında yoğunluk oluştu
16:15
Arda Güler’i havalara uçuracak haber: Sen kilit bir oyuncu olacaksın
Arda Güler'i havalara uçuracak haber: Sen kilit bir oyuncu olacaksın
16:08
Kremlin: İstanbul, bir sonraki Rusya-Ukrayna müzakerelerinin yeri olabilir
Kremlin: İstanbul, bir sonraki Rusya-Ukrayna müzakerelerinin yeri olabilir
15:54
Kentucky kripto kralı, iş ortağını kaçırıp Bitcoin şifresi için işkence yaptı
Kentucky kripto kralı, iş ortağını kaçırıp Bitcoin şifresi için işkence yaptı
15:54
Harika Avcı hakkında şok iddialar Ev sahibi sessizliği bozdu
Harika Avcı hakkında şok iddialar! Ev sahibi sessizliği bozdu
15:44
Balıkçı Kenan, boynuna astığı balıklarla Ekrem İmamoğlu’nu protesto etti
Balıkçı Kenan, boynuna astığı balıklarla Ekrem İmamoğlu'nu protesto etti
15:34
A Milli Takım’ın ABD ve Meksika ile yapacağı özel maçların aday kadrosu belli oldu
A Milli Takım'ın ABD ve Meksika ile yapacağı özel maçların aday kadrosu belli oldu
15:21
Fren yerine gaza basan acemi sürücü genç kadını ağır yaraladı
Fren yerine gaza basan acemi sürücü genç kadını ağır yaraladı
15:20
Yedi kişilik aile arabada ölü bulundu: Toplu intihar olduğu tahmin ediliyor
Yedi kişilik aile arabada ölü bulundu: Toplu intihar olduğu tahmin ediliyor
15:02
Bu markalardan uzak durun Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti
Bu markalardan uzak durun! Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2025 11:14:39. #7.13#
SON DAKİKA: Altın fiyatları düşüşte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.