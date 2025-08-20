Altın Fiyatları Düşüşte - Son Dakika
Ekonomi

Altın Fiyatları Düşüşte

Altın Fiyatları Düşüşte
20.08.2025 12:28
Jeopolitik gerilimin azalmasıyla altın fiyatları son üç haftanın en düşük seviyesine geriledi.

Jeopolitik gerilimin azalmasıyla altın fiyatları son üç haftanın en düşük seviyesine geriledi.

Altın fiyatları jeopolitik gerilimin azalması ve doların güçlenmesiyle geriledi. Altının ons fiyatı son üç haftanın en düşük seviyesine gerileyerek 3 bin 320 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Ons altın geçtiğimiz haftalarda 3 bin 397 dolar seviyesindeydi. Ons altının gerilemesiyle serbest piyasada altın fiyatları da düşüş eğilimini sürdürdü. 4 bin 375 lira seviyesinde satılan gram altın geçtiğimiz haftalarda 4 bin 470 lira seviyesinde bulunuyordu. Serbest piyasada çeyrek altın 7 bin 200 liradan, yarım altın 14 bin 420 liradan, tam altın ise 28 bin 710 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Ekonomi Altın Fiyatları Düşüşte

SON DAKİKA: Altın Fiyatları Düşüşte - Son Dakika
