Altın Fiyatları Düşüşte: Gram 2.881 Lira - Son Dakika
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Ekonomi

Altın Fiyatları Düşüşte: Gram 2.881 Lira

Altının gram fiyatı 2.881 liraya geriledi, çeyrek altın 4.970 liradan işlem görüyor.

09.10.2024 10:16
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Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 2 bin 881 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 2 bin 889 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,3 azalışla 2 bin 881 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 970 liradan, Cumhuriyet altını 19 bin 890 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,3 değer kaybederek 2 bin 614 dolardan işlem görüyor.

ABD'de ekonominin resesyona girmeden enflasyonun hedeflenen seviyeye indirileceğine yönelik iyimserlik varlığını korumaya devam ederken, yarın ülkede açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, yarın açıklanacak enflasyon verilerinin ABD ekonomisinin yumuşak iniş yapıp yapamayacağına yönelik sinyaller verebileceğini kaydederek, söz konusu verilerin gevşeme sürecine giren ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem atacağı adımlara ilişkin beklentileri de etkileyebileceğini aktardı.

Öte yandan, geçen hafta açıklanan verilerin ardından piyasalarda faiz indirimi adımlarına yönelik beklentiler küçülürken, Fed'in yıl sonuna kadar yapacağı iki toplantıda 25'er baz puanla toplamda 50 baz puanlık indirim yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de haftalık mortgage başvuruları, toptan eşya stokları ve Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 590 seviyesinin destek, 2 bin 640 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Altını, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın Fiyatları Düşüşte: Gram 2.881 Lira - Son Dakika

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