Altın fiyatları düşüşte! İşte bugünün güncel gram, çeyrek, yarım, altın fiyatları

Altın alacaklar fiyatları yakından takip ediyor. Piyasaların dalgalı seyrettiği bu günlerde, yatırımcılar ve takı alışverişi yapacak olanlar güncel altın fiyatlarını araştırıyor. Gram altından çeyrek altına, Cumhuriyet altınından bileziğe kadar birçok kalemde fiyatlar anlık olarak değişiyor. İşte 4 Ağustos 2025 tarihi sabah saatleri itibariyle güncel altın fiyatları…

4 Ağustos 2025 tarihi itibariyle güncel altın fiyatları şu şekilde:

Gram Altın (TL/Gr): 4.390,76 TL (Alış) – 4.391,18 TL (Satış)

22 Ayar Bilezik: 3.997,86 TL (Alış) – 4.026,65 TL (Satış)

Altın (ONS): 3.356,34 $ (Alış) – 3.356,70 $ (Satış)

Cumhuriyet Altını: 28.538 TL (Alış) – 28.666 TL (Satış)

Yarım Altın: 14.313 TL (Alış) – 14.399 TL (Satış)

Çeyrek Altın: 7.156 TL (Alış) – 7.200 TL (Satış)

Tam Altın: 28.149,80 TL (Alış) – 28.705,04 TL (Satış)