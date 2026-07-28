Altın Fiyatları Düşüşte: Kilogram 6 Milyon 134 Bin Lira - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Altın Fiyatları Düşüşte: Kilogram 6 Milyon 134 Bin Lira

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Standart altının kilogram fiyatı yüzde 1,2 düşerek 6 milyon 134 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 134 bin liraya indi.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 123 bin 999 lira, en yüksek 6 milyon 161 bin 899 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,2 düşüşle 6 milyon 134 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 210 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 815 milyon 787 bin 477,07 lira, işlem miktarı ise 621,05 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 863 milyon 139 bin 838,35 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Türkiye İş Bankası, Garanti BBVA, Dünya Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler ile Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.210.000,004.090,00
En Düşük6.123.999,003.995,00
En Yüksek6.161.899,004.069,00
Kapanış6.134.000,003.995,00
Ağırlıklı Ortalama6.148.681,754.047,59
Toplam İşlem Hacmi (TL)3.815.787.477,07

Toplam İşlem Miktarı (Kg)621,05

Toplam İşlem Adedi55

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın Fiyatları Düşüşte: Kilogram 6 Milyon 134 Bin Lira - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi mezarların üzerini taşlarla örtüp otoparka çevirdiler Tarihi mezarların üzerini taşlarla örtüp otoparka çevirdiler
81 ilde eş zamanlı ’Aile Kampı’ düzenlenecek 81 ilde eş zamanlı 'Aile Kampı' düzenlenecek
Elazığ’da 5 katlı bina korna sesi ile yıkıldı Elazığ'da 5 katlı bina korna sesi ile yıkıldı
Bursa’da sokak ortasında silahlı kovalamaca: Husumetlisini bacağından vurdu Bursa’da sokak ortasında silahlı kovalamaca: Husumetlisini bacağından vurdu
Uyuşturucu testi negatif çıkan Sıla suskunluğunu bozdu: Ben kendimden emindim Uyuşturucu testi negatif çıkan Sıla suskunluğunu bozdu: Ben kendimden emindim
Boğulma tehlikesi geçiren kişinin yeri dronla tespit edilip kurtarıldı Boğulma tehlikesi geçiren kişinin yeri dronla tespit edilip kurtarıldı

16:31
Yazar İlhami Işık’tan endişelendiren paylaşım: Tehditleri kaldıracak gücüm yok hakkınızı helal edin
Yazar İlhami Işık’tan endişelendiren paylaşım: Tehditleri kaldıracak gücüm yok hakkınızı helal edin
16:09
Trump: Netanyahu savaşta kalmamı istiyor, İran anlaşma yapmazsa geri döner işi bitiririm
Trump: Netanyahu savaşta kalmamı istiyor, İran anlaşma yapmazsa geri döner işi bitiririm
16:00
SGK ve Türkiye Sigorta’dan emeklilere müjde Yüzde 30’a varan indirim avantajı
SGK ve Türkiye Sigorta'dan emeklilere müjde! Yüzde 30'a varan indirim avantajı
14:57
Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması genişliyor Tatil yaptığı otelde yakalandı
Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması genişliyor! Tatil yaptığı otelde yakalandı
14:53
Yunanlılar Laz böreğini de çaldı Verdikleri isme bakın
Yunanlılar Laz böreğini de çaldı! Verdikleri isme bakın
14:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ahbap’taki yolsuzluk için ilk sözler: Depremi kullanarak fırsatçılık yapanlar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahbap'taki yolsuzluk için ilk sözler: Depremi kullanarak fırsatçılık yapanlar...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2026 17:15:48. #7.13#
SON DAKİKA: Altın Fiyatları Düşüşte: Kilogram 6 Milyon 134 Bin Lira - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.