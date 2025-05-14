Altın fiyatlarında bir ay sonra ilk gerçekleşti - Son Dakika
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Ekonomi

Altın fiyatlarında bir ay sonra ilk gerçekleşti

Altın fiyatlarında bir ay sonra ilk gerçekleşti

ABD ile Çin'in karşılıklı olarak gümrük tarifelerini düşürmesi, Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes ihtimali ve son olarak ABD'nin enflasyon rakamlarının beklentilerin altıda gelmesiyle güvenli liman fiyatı geriledi. Gram altın bugün 16:01 itibariyle 3967 liraya gerileyerek 11 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesine gelmiş oldu.

14.05.2025 16:37
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Küresel piyasalarda risk algısını yüksek tutan ABD-Çin ticaret savaşı, geçici bir uzlaşma ile yumuşarken, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına olan talep de azalmaya başladı. Taraflar, karşılıklı gümrük tarifelerini 90 gün boyunca düşürmek için anlaşmaya vardı. Bu gelişme, son dönemde tırmanan jeopolitik tansiyonu düşürerek altının ons fiyatında süregelen düşüşü hızlandırdı.

TİCARETTE GEÇİCİ ATEŞKES, PİYASALARI RAHATLATTI

ABD Başkanı Donald Trump'ın Nisan ayında açıkladığı yüksek oranlı gümrük tarifeleri, Çin ile başlayan müzakereler sonucunda yeniden şekillendi. Tarafların anlaşmasıyla, ABD'nin Çin'e uyguladığı vergiler %145'ten %30'a, Çin'in ABD'ye uyguladığı vergiler ise %125'ten %10'a çekildi. Bu geçici düzenlemenin 90 gün süreyle geçerli olacağı bildirildi.

Trump'ın 90 gün sonunda kalıcı bir anlaşmaya varılabileceği yönündeki açıklamaları, piyasalar tarafından iyimser bir adım olarak algılandı. Bu durum, jeopolitik risklerin azalmasına bağlı olarak altının güvenli liman niteliğine olan talebin düşmesine neden oldu.

İŞTE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Nisan ayında 3500 liralarla rekor kıran ons altın fiyatı dün ABD enflasyon verilerinin beklentilerin altında açıklanması ile düşüş eğilimine girdi. Güvenli liman bugün daha büyük bir düşüş yaşadı. Gram altın bugün 16:01 itibariyle 3967 liraya gerileyerek 11 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesine gelmiş oldu. Ons altın da yüzde 2'den fazla değer kaybederek 3184 dolara kadar geriledi.

Ekonomi Türkiye, Ekonomi, Ukrayna, Finans, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın fiyatlarında bir ay sonra ilk gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Bilgehan Göktürk:
    Altın dünya da düşse bile bizde düşmez, boşuna umutlanmayın.Bu ülke sürekli diken üstünde bulunduğu sürece... 13 3 Yanıtla
  • fmpsd69v55:
    dahada düşecek köpük yükselişti 10 2 Yanıtla
  • Deniz Demir:
    Dünyada altın düşüşü devam ediyor bizde niye düşmedi dünyada altın ons 100/30 geriledi 3 0 Yanıtla
  • mert çelik:
    ın cık ın cık ın cık bırılerı zengın 2 0 Yanıtla
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