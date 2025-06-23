Altın Fiyatları Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Altın Fiyatları Yükseldi

23.06.2025 16:45
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KMKTP'de standart altının kilogram fiyatı 4.329.000 TL'ye ulaşarak yüzde 0,8 artış gösterdi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününün sonunda 4 milyon 329 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 300 bin lira, en yüksek 4 milyon 340 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,8 artışla 4 milyon 329 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, cuma gününü 4 milyon 295 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 994 milyon 551 bin 92,21 lira, işlem miktarı ise 932,43 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 4 milyon 843 bin 812,84 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler, Atanur Kuyumculuk ile Kuveyt Türk Katılım Bankası olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış4.295.000,003.340,00

En Düşük4.300.000,003.326,00

En Yüksek4.340.000,003.411,20

Kapanış4.329.000,003.326,00

Ağırlıklı Ortalama4.328.057,263.359,48

Toplam İşlem Hacmi (TL)3.994.551.092,21

Toplam İşlem Miktarı (Kg)932,43

Toplam İşlem Adedi67

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın Fiyatları Yükseldi - Son Dakika

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