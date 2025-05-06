Altın Fiyatları Yükseldi: 4,24 Milyon TL - Son Dakika
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Ekonomi

Altın Fiyatları Yükseldi: 4,24 Milyon TL

Standart altının kilogram fiyatı günü 4 milyon 242 bin liradan kapattı, işlem hacmi 3,4 milyar TL.

06.05.2025 16:59
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 242 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 195 bin lira, en yüksek 4 milyon 245 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,5 artışla 4 milyon 242 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dünü 4 milyon 180 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 395 milyon 970 bin 770,46 lira, işlem miktarı ise 808,55 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 909 milyon 685 bin 486,68 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Garanti BBVA, İstanbul Altın Rafinerisi, DenizBank, Uğuras Kıymetli Madenler ile Merkez Yetkili Müessese olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış4.180.000,003.320,75

En Düşük4.195.000,003.350,00

En Yüksek4.245.000,003.427,00

Kapanış4.242.000,003.427,00

Ağırlıklı Ortalama4.225.364,003.390,15

Toplam İşlem Hacmi (TL)3.395.970.770,46

Toplam İşlem Miktarı (Kg)808,55

Toplam İşlem Adedi62

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Altın Fiyatları Yükseldi: 4,24 Milyon TL - Son Dakika

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