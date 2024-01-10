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Altın Fiyatları Yükselişte

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 57 bin 617,50 liraya yükseldi. Altın piyasasında en düşük 1 milyon 941 bin lira, en yüksek 2 milyon 62 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 2,9 artışla 2 milyon 57 bin 617,50 liraya yükseldi. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon liradan tamamlamıştı. KMKTP'de, altında toplam işlem hacmi 3 milyar 372 milyon 749 bin 435,33 lira, işlem miktarı ise 1.709,41 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 408 milyon 127 bin 896,46 lira düzeyinde gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, NMGlobal Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Doruk Döviz ve Kıymetli Madenler, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altın Fiyatları Yükselişte
10.01.2024 - 17:11,  Güncelleme: 17:19
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 57 bin 617,50 liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 1 milyon 941 bin lira, en yüksek 2 milyon 62 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 2,9 artışla 2 milyon 57 bin 617,50 liraya yükseldi. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında toplam işlem hacmi 3 milyar 372 milyon 749 bin 435,33 lira, işlem miktarı ise 1.709,41 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 408 milyon 127 bin 896,46 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, NMGlobal Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Doruk Döviz ve Kıymetli Madenler, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış2.000.000,002.131,00

En Düşük1.941.000,002.015,00

En Yüksek2.062.000,002.132,70

Kapanış2.057.617,502.127,05

Ağırlıklı Ortalama2.013.488,912.041,90

Toplam İşlem Hacmi (TL)3.372.749.435,33

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.709,41

Toplam İşlem Adedi???????84

Kaynak: AA
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