Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 410 bin lira oldu.
Altın piyasasında en düşük 2 milyon 215 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 422 bin 999,50 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda 2 milyon 410 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün de günü 2 milyon 410 bin liradan tamamlamıştı.
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 747 milyon 984 bin 647,84 lira, işlem miktarı ise 2.472,15 kilogram oldu.
Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 773 milyon 61 bin 146,42 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, VakıfBank, İstanbul Altın Rafinerisi ile Ziraat Bankası olarak sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|2.410.000,00
|2.160,00
|En Düşük
|2.215.000,00
|2.153,58
|En Yüksek
|2.422.999,50
|2.310,00
|Kapanış
|2.410.000,00
|2.296,30
|Ağırlıklı Ortalama
|2.357.006,28
|2.245,36
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|5.747.984.647,84
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|2.472,15
|Toplam İşlem Adedi
|94
Son Dakika › Ekonomi › Altın Fiyatları Yükselişte - Son Dakika
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