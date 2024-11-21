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Ekonomi

Altın Fiyatları Yükselişte

Altının gram fiyatı 2,952 lira seviyesine çıkarak yükselişini sürdürüyor. Jeopolitik riskler etkili.

21.11.2024 10:46
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Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 952 liradan satılıyor.

Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 2 bin 934 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de artışla başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 2 bin 952 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin 150 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 510 liradan satılıyor.

Dünya genelinde jeopolitik riskler ve siyasi belirsizliklerin günden güne varlığını güçlendirmesi piyasaların seyri üzerinde etkili olmaya devam ederken, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın şiddetinin artacağına yönelik endişeler risk algısının yükselmesine sebep oluyor.

İngiliz basınına göre, Ukrayna, İngiltere'nin temin ettiği uzun menzilli "Storm Shadow" (Fırtına Gölgesi) adlı seyir füzelerini ilk kez Rusya topraklarında kullandı. Ülke basınında yer alan haberlere göre, Rusya'nın Kursk bölgesine bağlı Marino köyü sakinleri, İngiliz-Fransız yapımı Storm Shadow füzesine ait parçalar buldu.

İngiltere ve Rusya'dan söz konusu füzelerin bölgede kullanılıp kullanılmadığına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Söz konusu gelişme, ABD yönetiminin, Ukrayna'ya temin ettiği uzun menzilli Kara Taktik Füze Sistemleri (ATACMS) füzelerini sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanmasına izin verdiğine ilişkin haberlerin ardından geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın Rus topraklarına uzun menzilli silahlarla saldırılarını Batı'nın Rusya'ya karşı savaşında yeni bir aşama olarak değerlendireceklerini ve buna yanıt vereceklerini söylemişti.

Bölgede artan gerilimle birlikte güvenli liman varlıklara olan talebin arttığı görülürken, altının ons fiyatı şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 2 bin 661 dolardan alıcı buluyor.

Öte yandan, ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonla mücadelesinin öngörülenden daha uzun sürebileceği endişesi tahvil piyasalarındaki alışların karşılanmasına neden olurken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay faiz indirimine gideceğine yönelik beklentiler zayıflamaya devam ediyor. Buna göre, bankanın gelecek ay yüzde 52 ihtimalle 25 baz puan indirim yapacağı, yüzde 48 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağı öngörülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, öncü endeks ve ikinci el konut satışlarının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 700 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 620 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, kasım ayında TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 49,10 olarak hesaplandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Altın Fiyatları Yükselişte - Son Dakika

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