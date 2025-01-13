Altın Fiyatları Yükselişte - Son Dakika
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Ekonomi

Altın Fiyatları Yükselişte

Gram altın 3.065 lira, çeyrek altın 5.030 lira, cumhuriyet altını 20.050 lira seviyelerinde.

13.01.2025 11:19
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Altının gramı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 3 bin 65 liradan işlem görüyor.

Cuma günü ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,1 artışla 3 bin 65 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 3 bin 65 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 30 liradan, cumhuriyet altını 20 bin 50 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 2 bin 688 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de geçen hafta açıklanan istihdam raporundaki verilerin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim sürecine yılın ikinci yarısında devam edeceğine yönelik fiyatlamalarla negatif bir seyir öne çıkarken, bu hafta gözler ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

20 Ocak'ta göreve başlayacak Donald Trump yönetiminin atacağı adımların etkilerine yönelik belirsizlikler ve enflasyonist baskıların tekrar güç kazanabileceğine ilişkin endişeler risk algısının yüksek seyretmesine neden oluyor.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olduğu, yurt dışında ise ABD'de tüketici enflasyon beklentisi ile aralık ayı federal bütçe dengesi verilerinin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 650 dolar seviyesinin destek, 2 bin 700 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Altını, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın Fiyatları Yükselişte - Son Dakika

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