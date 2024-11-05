Altın Fiyatları Yükseliyor

Ekonomi

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 3 bin 27 liradan satılıyor.

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 3 bin 23 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne artışla başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 3 bin 27 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin 110 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 360 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına yüzde 0,1 yükselişle 2 bin 740 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD'de bugün gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri öncesinde varlık fiyatlarında karışık bir seyrin öne çıktığını belirterek, birbirine çok yakın gelen anket sonuçları ve siyasi belirsizliklerin fiyatlamaları zorlaştırdığını söyledi.

Bugün ABD'de gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri dünya genelinde yakından takip edilirken, son anketlere göre, Demokrat Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump yüzde 48,5 ile aynı düzeyde oya sahip gözüküyor.

Yatırımcıların seçim öncesinde riskli pozisyon almaktan kaçındığını belirten analistler, ülkede ABD Merkez Bankasının (Fed) perşembe günü açıklayacağı faiz kararının da piyasaların odağında yer aldığını kaydetti.

???????Fed'in bu hafta politika faizini 25 baz puan indirerek 4,50-4,75 aralığına çekmesi beklenirken, para piyasalarında Fed'in aralık ayında 25 baz puanlık bir diğer faiz indirimi yapması ihtimali de yüzde 82 ile fiyatlanıyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD başkanlık seçimlerinin yanı sıra İngiltere'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de dış ticaret dengesi ve ISM hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 780 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu bildirdi.