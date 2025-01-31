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Ekonomi

Altın Fiyatları Yükseliyor

Altın Fiyatları Yükseliyor

Standart altının kilogram fiyatı Borsa İstanbul'da 3 milyon 205 bin liraya yükseldi.

31.01.2025 17:49
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 205 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 195 bin, en yüksek 3 milyon 228 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde yüzde 0,4 artışla 3 milyon 205 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 192 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 416 milyon 632 bin 453,12 lira, işlem miktarı ise 1064,75 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi 3 milyar 472 milyon 376 bin 653,12 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, Türkiye İş Bankası, Turan Kıymetli Madenler, Çakmakçı Kıymetli Madenler ile Anadolubank olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış3.192.000,002.770,00

En Düşük3.195.000,002.789,50

En Yüksek3.228.000,002.802,00

Kapanış3.205.000,002.802,00

Ağırlıklı Ortalama3.208.473,892.795,01

Toplam İşlem Hacmi (TL)3.416.632.453,12

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.064,75

Toplam İşlem Adedi48

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın Fiyatları Yükseliyor - Son Dakika

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