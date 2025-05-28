Altın Fiyatlarında Artış - Son Dakika
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Ekonomi

Altın Fiyatlarında Artış

28.05.2025 10:06
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Altının gram fiyatı 4 bin 150 liraya yükseldi, yatırımcılar FOMC tutanaklarını bekliyor.

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 150 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,2 azalışla 4 bin 135 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 4 bin 150 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 820 liradan, Cumhuriyet altını 27 bin 190 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 değer kazanarak 3 bin 307 dolar seviyesinden işlem görüyor.

ABD ile ticaret ortakları arasındaki gerilimin yumuşaması ve gelecek döneme dair iyimserlikler varlık fiyatları üzerinde etkili olurken, yatırımcılar bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) tutanaklarına odaklandı.

ABD yönetiminin korumacı adımları küresel piyasalarda kırılganlığı artırırken, ABD Başkanı Donald Trump'ın sık değişen söylemleri piyasalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Öte yandan jeopolitik riskler de varlığını sürdürürken bu durum altın gibi güvenli limanlara olan talebi artırıyor.

Analistler, bugün açıklanacak FOMC tutanaklarının yanı sıra perşembe günü yayımlanacak büyüme verileri ile cuma günü açıklanacak kişisel tüketim harcamalarının piyasalarda yön belirleyici olabileceğini belirtti.

Bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise FOMC toplantı tutanaklarının yanı sıra Almanya'da işsizlik oranının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 340 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 290 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Abd Merkez Bankası, Merkez Bankası, Son Dakika

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