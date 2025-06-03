Küresel piyasalarda altın yeniden sahnede. Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik son saldırısı ve Rusya'nın misilleme ihtimali küresel piyasaların gerilmesine neden oldu. Gerilim ortamı güvenli liman altına yaradı. Gram altın haftanın ilk gününde hızlı bir yükseliş gerçekleştirdi.
ABD'nin Çin'e yönelik çelik ve alüminyum vergilerini artırma kararı, yatırımcı davranışlarını kökten etkiledi. Risk algısının yükselmesiyle birlikte, sermaye dolardan çıkıp güvenli liman olan altına yöneliyor. Ancak ABD dolarının güçlenmesi, ABD-Çin liderlerinin bu hafta bir araya gelecekleri beklentisi ons altın fiyatının 4 haftanın zirvesinden gerilemesine yol açtı.
Gram Altın 4 bin 234,5 lira
Çeyrek Altın 6 bin 720 lira
Ons altın 3 bin 365 dolar
Son Dakika › Ekonomi › Altın fiyatlarında beklenen yine olmadı! İbre tersine döndü - Son Dakika
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