Altın fiyatlarında beklenen yine olmadı! İbre tersine döndü

Küresel piyasalarda altın yeniden sahnede. Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik son saldırısı ve Rusya'nın misilleme ihtimali küresel piyasaların gerilmesine neden oldu. Gerilim ortamı güvenli liman altına yaradı. Gram altın haftanın ilk gününde hızlı bir yükseliş gerçekleştirdi.

ALTIN 4 HAFTANIN ZİRVESİNDEN DÖNDÜ

ABD'nin Çin'e yönelik çelik ve alüminyum vergilerini artırma kararı, yatırımcı davranışlarını kökten etkiledi. Risk algısının yükselmesiyle birlikte, sermaye dolardan çıkıp güvenli liman olan altına yöneliyor. Ancak ABD dolarının güçlenmesi, ABD-Çin liderlerinin bu hafta bir araya gelecekleri beklentisi ons altın fiyatının 4 haftanın zirvesinden gerilemesine yol açtı.

09:00 İTİBARİYLE ALTIN FİYATLARI

Gram Altın 4 bin 234,5 lira

Çeyrek Altın 6 bin 720 lira

Ons altın 3 bin 365 dolar