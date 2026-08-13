Altın Fiyatlarında Düşüş - Son Dakika
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Altın Fiyatlarında Düşüş

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Standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda 6.745.100 TL'ye düştü, işlem hacmi 2,4 milyar TL.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 745 bin 100 liraya indi.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 700 bin lira, en yüksek 6 milyon 745 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,4 düşüşle 6 milyon 745 bin 100 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 770 bin 1 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 422 milyon 617 bin 43,62 lira, işlem miktarı ise 361,40 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 442 milyon 81 bin 658,28 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Garanti BBVA, Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler ile Çakmakçı Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.770.001,004.401,00
En Düşük6.700.000,004.350,00
En Yüksek6.745.100,004.387,00
Kapanış6.745.100,004.350,00
Ağırlıklı Ortalama6.715.195,254.369,62
Toplam İşlem Hacmi (TL)2.422.617.043,62

Toplam İşlem Miktarı (Kg)361,40

Toplam İşlem Adedi44

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın Fiyatlarında Düşüş - Son Dakika

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