Altın fiyatlarında şelale düşüşü: Zirveden gerileme sürüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Altın fiyatlarında şelale düşüşü: Zirveden gerileme sürüyor

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Kasım ayının başına kadar ardı ardına tarihi zirvelere imza atan altın fiyatları bu kez sert düşüş yaşıyor. Yatırımcıların "şelale düşüşü" diye adlandırdığı gerileme endişe kaynağı oldu.

14.11.2024 10:39  Güncelleme: 10:52
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Altın fiyatları tarihi zirvesinden hızla gerilemeye devam ediyor. ABD'de açıklanan enflasyon verisinin beklentilere paralel ancak yüksek gelmesi altın fiyatları üzerinde yeni baskı unsuru oldu.

Altın yatırımcıları ekranlardan ayrılamıyor. Altın fiyatları ay başında izlediği yüksek performanstan çok uzakta 5 günlük şelale düşüşü grafiği sergiliyor.

Tarihi zirvesinden yüzde 8 civarında geride seyreden gram altın yatırımcıların iştahını azalttı. ABD'de dün açıklanan ve beklentilere paralel gelen ancak yükseliş gösteren enflasyon verisi Fed'in faiz indirimi aksiyonu açısından önemle takip ediliyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2574 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2559 dolar, en yüksek de 2581 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2561 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 2843 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2824 lira, en yüksek de 2850 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2828 dolardan işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 2944 liradan alınırken 2984 liradan satılıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Ons Altın, Altınsu, Ekonomi, Finans, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın fiyatlarında şelale düşüşü: Zirveden gerileme sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Altın fiyatlarında şelale düşüşü: Zirveden gerileme sürüyor - Son Dakika
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