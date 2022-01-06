Altın fiyatlarında son durum: Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?

Peki 6 Ocak Perşembe gram, çeyrek ve cumhuriyet altını ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne?
Gram altın alış: 794,93
Gram altın satış: 795,07
Çeyrek altın alış: 1.277,00
Çeyrek altın satış: 1.322,00
Yarım altın alış: 2.553,00
Yarım altın satış: 2.649,00
Tam altın alış: 5.075,74
Tam altın satış: 5.180,36
Cumhuriyet altını alış: 5.261,00
Cumhuriyet altını satış: 5.340,00
Ata altın alış: 5.239,00
Ata altın satış: 5.405,00
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