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Altın fiyatlarında son durum: Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? - Son Dakika

Altın fiyatlarında son durum: Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?

06.01.2022 08:56
Altın fiyatlarında son durum: Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları anlık değişirken yatırımcılar ve vatandaşlar altın fiyatlarını merak ediyor. Özellikle gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenlerden…

Peki 6 Ocak Perşembe gram, çeyrek ve cumhuriyet altını ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 794,93

Gram altın satış: 795,07

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.277,00

Çeyrek altın satış: 1.322,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 2.553,00

Yarım altın satış: 2.649,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 5.075,74

Tam altın satış: 5.180,36

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 5.261,00

Cumhuriyet altını satış: 5.340,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 5.239,00

Ata altın satış: 5.405,00

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Son Dakika Ekonomi Altın fiyatlarında son durum: Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? - Son Dakika Ekonomi


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