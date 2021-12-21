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Altın fiyatlarının düşmesi vatandaşın iştahını artırdı - Son Dakika

Altın fiyatlarının düşmesi vatandaşın iştahını artırdı

21.12.2021 12:54

- Altın fiyatlarının düşmesi vatandaşın iştahını artırdı Dövizdeki düşüş sonrası altın fiyatları geriledi.

- Altın fiyatlarının düşmesi vatandaşın iştahını artırdı

İSTANBUL - Dövizdeki düşüş sonrası altın fiyatları geriledi. Vatandaşlar ise sabahın erken saatlerinde altın almak için Kapalıçarşı'daki kuyumculara akın etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü Kabine toplantısı sonrası açıkladığı ekonomik tedbirler sonrası döviz kurları sert düşüş yaşadı. Kapalıçarşı'ya gelen vatandaşlar ise döviz büroları ve kuyumcuları akın etti. Sabahın erken saatlerinde gelen vatandaşlar düşen altına yoğun talep gösterdi. Vatandaşlar daha çok altın almak için kuyumculara geldi. Bu fiyatların belli bir süre oturması gerektiğini söyleyen Kapalıçarşı kuyumcuları, panik haliyle vatandaşların işlem yapmamalarını tavsiye ediyor.

"Yaşanan düşüş ile altına talep oluştu"

Sabah piyasaların hareketli olduğunu vurgulayan Kapalıçarşı kuyumcusu Can Güzeliş, "Altının gram fiyatı bin 30 TL'den 850 TL'ye kadar geriledi. Bunu tabi fırsat olarak değerlendiren vatandaşlarımız sabah erken saatlerde gelerek TL'de ki paralarını altına çevirdiler. Dolayısıyla altına talep oluştu. Fiyatlar yeni olduğu için makas arasında çok fark oluyor. Bu fiyatların belli bir süre oturması gerekiyor. Bizler bunu bekliyoruz. Oturduktan sonrada piyasaların yoluna gireceğini düşünüyorum. Anlık fiyatlar şu an gram altın 850 TL, çeyrek altın bin 400 TL, yarım altın ise 2 bin 800 TL'den işlem görüyor. Piyasada şu anda oynama söz konusu ama bizler öğleden sonra fiyatların oturacağını düşünüyoruz. Panik haliyle vatandaşların işlem yapmamasını tavsiye ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Uzun vadede fiyatların sabit olacağını düşünüyorum"

Açıklanan ekonomi programına dair açıklamalarda bulunan Güzeliş, "Açıklanan ekonomi programına olan güven, çok önemli. Bu güven tesis edildiği zaman ben fiyatların yükseleceğini düşünmüyorum. Tamamen bu sisteme vatandaşlarımızın güvenmesi gerekiyor. Uzun vadede fiyatların sabit olacağını düşünüyorum. Bizler açıklanan ekonomi programını çok olumlu buluyoruz. Bunu da zaten piyasalarda ki tepkiden görebiliriz" diyerek sözlerini tamamladı.

(UGR-ACÖ-E)

Altın fiyatlarının düşmesi vatandaşın iştahını artırdı
Altın fiyatlarının düşmesi vatandaşın iştahını artırdı
Altın fiyatlarının düşmesi vatandaşın iştahını artırdı
Altın fiyatlarının düşmesi vatandaşın iştahını artırdı

Kapalıçarşı, Türk Lirası, Ekonomi, Altın, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Altın fiyatlarının düşmesi vatandaşın iştahını artırdı - Son Dakika Ekonomi


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