Altın güne satıcılı başladı, gram saat 09.25'te 6 bin 302 liradan işlem görüyor. - Son Dakika
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Altın güne satıcılı başladı, gram saat 09.25'te 6 bin 302 liradan işlem görüyor.

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Gram altın güne satıcılı başladı ve saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,58 azalışla 6 bin 302 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 377, Cumhuriyet altını 41 bin 322 liradan satılıyor.

Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 302 liradan işlem görüyor.

Gram altın dünü önceki kapanışına göre yüzde 1,86 artışla 6 bin 338 liradan tamamladı. Güne satıcılı başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,58 azalışla 6 bin 302 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 377 liradan, Cumhuriyet altını 41 bin 322 liradan satılıyor.

Riskli varlıklarda yaşanan değer kayıpları ve Orta Doğu'daki savaşın olumsuz etkileriyle oluşan likidite ihtiyacı ve merkez bankalarına yönelik şahin tahminler altını baskılamaya devam ediyor.

Dün tepki alımlarıyla yükselen altının ons fiyatı, yeni günde yüzde 0,6 azalışla 3 bin 922 dolardan alıcı buluyor.

ABD'deki seçim süreci, Orta Doğu eksenindeki gelişmeler ve yapay zeka harcamalarına ilişkin şüphelerin devam etmesi, varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

Öte yandan, ABD'de geçen hafta enflasyonist baskıların sürebileceğine işaret eden makroekonomik verilerin ardından, dün açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisi sektördeki büyümenin hız kazandığını ortaya koydu. Tedarik Yönetimi Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi PMI ekimde 55,5'e yükseldi.

Ekonomik aktivitenin güçlü seyrini koruması, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasında daha şahin bir tutum benimseyebileceğine yönelik beklentileri güçlendiriyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık ayında faiz artırabileceğine ilişkin olasılık yüzde 75'e yükseldi.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon verilerinin, yurt dışında ise ABD'de JOLTS açık iş sayısı, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA
Cumhuriyet AltınıEkonomiFinansSon Dakika

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SON DAKİKA: Altın güne satıcılı başladı, gram saat 09.25'te 6 bin 302 liradan işlem görüyor. - Son Dakika
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