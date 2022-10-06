Altın ithalatı eylül ayında zirve yaptı! 39 ton ile 2018'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı - Son Dakika
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Altın ithalatı eylül ayında zirve yaptı! 39 ton ile 2018'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı

06.10.2022 11:32

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nın yayımladığı altın ithalatı verilerine göre, Türkiye'nin altın ithalatı, eylülde 39 ton ile Ocak 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Altın fiyatları hızlı yükselişine devam ediyor. Küresel piyasalarda altının değeri hızlı bir yükseliş kaydederken, yurtiçi piyasalarda değerli metalin gramı bin liranın üzerinde seyrediyor. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası verileri ise Türkiye'nin altın ithalat haritasını gözler önüne serdi.

ALTIN İTHALATI OCAK 2018'DEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYEDE

Türkiye'nin altın ithalatı, eylülde 39 ton ile Ocak 2018'den bu yana en yüksek seviyede gerçekleşirken, 9 ayda 621,5 tonla rekor düzeyde gümüş ithalat edildi. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası verilerinden derlediği bilgilere göre, mayıs ayından bu yana artış trendinde bulunan Türkiye'nin altın ithalatı, eylülde 56 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

EYLÜL'DE 39 BİN 33 KİLO ALTIN İTHALATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Verilere göre, eylülde 39 bin 33 kilo altın ithalatı gerçekleştirildi. Türkiye'de, ağustosta 31 bin 343 kilo, geçen yılın eylül ayında ise 2 bin 155 kilo altın ithalat edilmişti. Bu da eylülde altın ithalatının aylık yüzde 24,5 artış kaydettiğini, yıllık bazda ise 18 katına çıktığını ortaya koydu. Yılın 9 ayında gerçekleştirilen altın ithalatı ise 140 tonu aştı. Bu rakam, geçen yılın tamamında gerçekleştirilen yaklaşık 56 ton altının 2,5 katına işaret etti.

İTHALATTAKİ YÜKSELİŞETCMB ALIMLARI ETKİ ETTİ

Dünya Altın Konseyi verilerine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ağustos ayında altın rezervlerine 9 ton daha eklemiş, yıl başından bu yana ise 84 ton altın alımı gerçekleştirmişti. Böylece TCMB'nin toplam rezervleri 478 tonla 2020'nin ikinci çeyreğinden bu yana en yüksek seviyeye çıkmıştı. TCMB bu rakamla, bu yılın en fazla altın alımı gerçekleştiren merkez bankası olmuştu.

AĞUSTOS AYINDA 77,9 TON GÜMÜŞ İTHALATI YAPILDI

Altın ithalatındaki artışa karşılık geçen ay gümüş ithalatında ise düşüş yaşandı. Buna göre, Türkiye'nin ağustos ayında 77,9 ton olan gümüş ithalatı, eylülde 68,1 tona geriledi. Böylece gümüş ithalatında eylülde aylık bazda yüzde 12,6 düşüş yaşandı.

Buna karşın yıllık bazda bakıldığında gümüş ithalatının yüzde 87,1 artarak neredeyse iki katına çıkması dikkati çekti.

Yılın 9 ayında gerçekleştirilen gümüş ithalatı da 621,5 tonla verinin açıklandığı 1999'dan bu yana en yüksek seviyede gerçekleşti. Geçen yılın tamamında 439,5 ton, 2020'de 496,2 ton ve 2019'da 283,6 ton gümüş ithal edilmişti.

KMTP verilerine göre, aylara göre 2022 yılında altın ve gümüş ithalatı verileri şöyle:


Gümüş (kg)Altın (kg)
Ocak30.6003.578
Şubat76.0074.498
Mart68.1738.761
Nisan79.4192.713
Mayıs65.52615.298
Haziran63.53012.526
Temmuz92.25922.376
Ağustos77.89731.343
Eylül68.07039.033
TOPLAM621.481140.127
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Kaynak: AA

Türkiye, Gümüş, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın ithalatı eylül ayında zirve yaptı! 39 ton ile 2018'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı - Son Dakika

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