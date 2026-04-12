12.04.2026 15:20
Türkiye'de 9 altın rafinerisi, sürdürülebilir büyüme için Altın Rafinerileri Derneği'ni kurdu.

Türkiye'de kıymetli madenler sektörünün sürdürülebilir büyümesini desteklemek, düzenleyici kurumlarla etkin işbirliği geliştirmek, uluslararası standartlara uyumu güçlendirmek, kamuoyunu doğru ve şeffaf şekilde bilgilendirmek amacıyla ülkenin önde gelen 9 altın rafinerisinin girişimiyle Altın Rafinerileri Derneği kuruldu.

Altın Rafinerileri Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de kıymetli metaller sektörünün gelişimi, uluslararası standartlara uyumu ve küresel rekabet gücünün artırılması amacıyla dernek, Ahlatcı Metal Rafineri AŞ, Nadir Metal Rafineri Sanayi ve Ticaret AŞ, Onsa Rafineri AŞ, Garanti Rafineri ve Maden İşletmeleri AŞ, İsgold Altın Rafinerisi AŞ, Samsun Altın Rafineri Ticaret AŞ, Özbağ Rafineri ve Kıymetli Madenler AŞ, GMR Genç Metal Rafineri AŞ, Altın Rafineri Dünyası AŞ girişimiyle kurularak ilk yönetim kurulu toplantısını yaptı.

Altın, gümüş, platin ve paladyum gibi stratejik öneme sahip kıymetli metallerin rafinasyonu, geri dönüşümü ve ticaretinde faaliyet gösteren kuruluşları bir araya getiren dernek, Türkiye'nin bu alanda küresel bir referans merkezi haline gelmesini desteklemeyi hedefliyor.

Kıymetli metaller sektörü, Türkiye ekonomisinde yalnızca finansal değil, aynı zamanda sanayi, ihracat ve finansal sistem açısından kritik bir rol üstleniyor. Türkiye, dünyada altın talebinin yüksek olduğu ülkeler arasında yer alırken, İstanbul, bölgesel bir kıymetli metaller ticaret merkezi olarak konumlanıyor. Rafineriler ise bu zincirin en kritik halkasını oluşturuyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan güncel düzenlemeler kapsamında, Türkiye'de rafinasyon faaliyetleri yalnızca lisanslı ve denetimli rafineriler tarafından yürütülebiliyor. Bu durum, sektörün yüksek regülasyon altında çalıştığını, şeffaflık ve güvenilirliğin esas olduğunu ve rafinerilerin finansal sistem açısından stratejik öneme sahip aktörler olduğunu ortaya koyuyor.

Altın Rafinerileri Derneği, sektörün sürdürülebilir büyümesini desteklemek, düzenleyici kurumlarla etkin işbirliği geliştirmek, uluslararası standartlara uyumu güçlendirmek, kamuoyunu doğru ve şeffaf şekilde bilgilendirmek amacıyla faaliyet gösterecek.

Dernek aynı zamanda, sektörle ilgili politika geliştirme süreçlerine katkı sunacak, küresel platformlarda Türkiye'yi temsil edecek, tedarik zinciri boyunca izlenebilirlik, sürdürülebilirlik ve etik standartları teşvik edecek çalışmalar yürütecek.

Altın Rafinerileri Derneği, yalnızca sektör temsilciliği yapmakla sınırlı kalmayarak, kamuoyu ile sektör arasında doğru bilgi akışını sağlayan, yanlış ve yanıltıcı bilgilendirmelere karşı hızlı aksiyon alan, akademi, medya ve sivil toplum ile diyalog geliştiren aktif bir platform olarak konumlanacak.

"Türkiye'nin kıymetli metallerde bölgesel merkez rolünü pekiştirmesini bekliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altın Rafinerileri Derneği Geçici Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, bölgesel gelişmeleri göz önüne alarak, hedeflerinin bir an önce Türkiye'yi küresel referans noktası haline getirmek olduğunu ifade etti.

Dünya genelinde London Bullion Market Association (LBMA) gibi kurumların kıymetli metaller piyasalarında standart belirleyici rol üstlendiğini aktaran Ahlatcı, Türkiye'de kurulan bu yeni yapının, benzer şekilde ulusal ve uluslararası ölçekte standartların gelişimine katkı sunmayı, mevcut uluslararası entegrasyonu güçlendirmeyi ve Türkiye'nin küresel değer zincirindeki konumunu yukarı taşımayı hedeflediğini vurguladı.

Ahlatcı, kıymetli metaller sektörünün finansal sistemde güven unsuru oluşturması, ihracat ve cari dengeye katkısı, yüksek katma değerli üretim yapısı, geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik potansiyeli ile Türkiye ekonomisi için stratejik alanlardan biri olarak öne çıktığını belirterek, şunları kaydetti:

"Altın Rafinerileri Derneğinin kurulmasıyla birlikte sektörün daha şeffaf, güçlü ve uluslararası rekabete açık bir yapıya kavuşmasını, Türkiye'nin kıymetli metallerde bölgesel merkez rolünü pekiştirmesini ve finansal piyasalarla entegrasyonunun güçlenmesini bekliyoruz."

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Finans, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
